Çatlak patlak, istop, mendil kapmaca, beştaş... Geleneksel oyunlar okullara geri dönüyor

19 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:08

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ekran bağımlılığı ve obezite gençler arasında oldukça yaygın problemler olarak dikkat çekiyor. Dijital oyunların fiziksel hareketlilik sağlayan oyunların yerini alması ile büyüyen sorunun önüne geçmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, geleneksel çocuk oyunlarını yeniden yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen çatlak patlak, istop, çömlek, bız bız, beştaş, altın bilezik, gölge kovalamaca, köşe kapmaca, mendil kapmaca, sek sek, tombik, yağ satarım bal satarım gibi 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, çocukların dünyayı oyun yoluyla öğrendiklerini, çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüvenin, erken yaşta oyunla tanışarak elde edildiğini anlattı.

"Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer" vurgusunu yapan Tekin, aynı zamanda değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın da önemli bir parçasının geleneksel çocuk oyunları olduğunu belirtti.

OKUL BAHÇELERİNDE FİZİKİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.

Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor.