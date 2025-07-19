Devlet ‘konut’ tahsis edecek! Üniversite öğrencileri ev ortamında kalacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının mülkiyetinde bulunan konut niteliğindeki taşınmazlar, ‘öğrenci konutu’ olarak üniversitelilere tahsis edilecek. Öğrenciler bu konutlarda ev rahatlığında barınma imkânı bulacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yükseköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için Gençlik ve Spor Bakanlığının mülkiyetinde bulunan konut niteliğindeki taşınmazlar, ‘öğrenci konutu’ olarak tahsis edebilecek.

Resmî Gazete’de yayınlanan Yurt Hizmetleri Yönetmelik değişikliğine göre devlet bundan sonra üniversite öğrencileri için ev tipi barınma imkânı da sağlayacak. Yönetmelikte, Gençlik ve Spor Bakanlığının mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan konutlar öğrencilere tahsis edilebilecek. Buralarda ev tipi barınma modeline geçilecek. Aynı zamanda, sosyal hayat ve dinlenme alanları gibi ortak kullanım alanları da olacak. Yeni modelde klasik yurt düzeninden farklı olarak, öğrencilerin daha bireysel ve ev ortamına benzer bir hayat şekline sahip olması planlanıyor.

ÖĞRENCİ SİTELERİ

Birbiriyle bağlantılı olacak şekilde bir arada bulunan birden çok öğrenci konutları ‘öğrenci siteleri’ olarak değerlendirilecek.

ÖĞRENCİ KONUTLARINI BAKANLIK İŞLETECEK

Yönetmeliğe eklenen ek madde ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan konut niteliğindeki taşınmazları öğrenci konutu şeklinde işletebilecek.