GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 2024 İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?

Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs programı kapsamında destek almaya hak kazanan 75 bin öğrenciyi belirledi. 4 Kasım tarihinde sona eren başvuruların üzerinden geçen bir aylık sürenin sonrasında, adaylar hali hazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan "Burs sonuçları açıklandı" duyurusunu dört gözle bekliyorlar. Burs sonuçları, adaylara basılı ya da e-posta yoluyla iletilmeyecek. Adaylar, sonuçları İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sitesi üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirebilecekler. Sorgulama ekranında, burs almaya hak kazanan adayların takip etmeleri şart olan adımlar ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Peki İBB Genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak, İBB burs sonuçları nerden öğrenilir, İBB burs ne zaman yatacak 2023? İşte tüm ayrıntılar...

GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları için gözler Aralık ayına çevrildi. Değerlendirme işlemlerinin başlamasının üzerinden 37 gün geçti.

İBB burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Burs başvuru sonuçları liste şeklinde yayınlanmayacak. Adaylar İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

Burs sonuçları ekranında adayların burs hakkı alıp almayacağı ve diğer işlemlere ilişkin bilgiler yer alacak.

GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

BURSU KİMLER ALAMAZ?

Yurtdışında öğrenim gören bireyler, ücretli değişim programına katılanlar, ön lisans ve lisans seviyesinde 30 yaşını aşmış olanlar, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ise 40 yaşını geçmiş olanlar, eğitim sürecinde ahlaki normlara aykırı davranışlardan dolayı disiplin cezası almış olanlar ve hukuki bir geçmişi olan bireyler, burs programlarından yararlanma hakkına sahip değillerdir.