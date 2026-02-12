Hukuk fakültelerinde köklü değişim gündemde yer almaya devam ediyor. Kontenjanlar azaldı, ikinci öğretim kapatıldı. Şimdi ise devam zorunluluğu tartışılıyor. Devlet ve özel üniversite öğrencileri görüşlerini net biçimde ortaya koyarken, eşit uygulama talebi öne çıkıyor. Yeni düzenlemeler sınav sistemlerinden ders devamına kadar eğitimi baştan şekillendirecek.

GAMZE ERDOĞAN- Son dönemde hukuk fakültelerde niteliğin korunması için; kontenjanlar 14 binden 10 bine düşürüldü, 100 bin başarı sırası şartı getirildi, yüksekokullardan hukuk fakültelerine geçiş kaldırıldı ve ikinci öğretim programları sonlandırıldı.

Bu düzenlemelerin ardından bazı baro gruplarından ve hukukçulardan “Hukuk fakültelerinde devam zorunluluğu getirilmeli, bir işte çalışırken yalnızca sınavlara girerek hukuk fakültesi diploması alınmasının önüne geçilmeli” yönünde öneriler geldi.

Öğretim görevlileri, öğrenciler ve yargı meslek gruplarının da görüşleri alınarak, hukuk fakültelerinde sınav sistemlerinden kontenjanlara ve devam zorunluluğuna kadar köklü değişimleri içeren bir çalışmaya imza atılması öngörülüyor.

Türkiye’de yer alan toplam 87 üniversitenin 49’u devlet 38’i vakıf üniversitesi kategorisinde yer alıyor. Devlet üniversitelerinde devam zorunluluğu uygulaması fakülteden fakülteye farklılık gösteriyor. Özel üniversitelerde ise ders bazlı uygulamalar dışında genel bir devam zorunluluğu bulunmuyor. Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, ders içeriklerinin zaten yoğun ve çalışılmadan geçilemeyecek nitelikte olduğunu destekliyor.

Devam zorunluluğunun yüzde 70 olarak uygulandığı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan ankette öğrencilerin yüzde 80’i zorunlu devam uygulamasına karşı olduklarını ifade ederken; devam zorunluluğu bulunmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerin yüzde 96’sı mevcut uygulamadan memnun olduklarını belirtiyor.

Öğrenciler, eğer bir devam zorunluluğu getirilecekse de bunun özel üniversitelerde de olmasını talep ediyor. Öte yandan, anketlerde, devlet üniversitelerinde yüzdelik esasla uygulanan devam şartının özel hukuk fakülteleri için de uygulanması gerektiği yönünde görüşlerin öne çıktığı görülüyor.

