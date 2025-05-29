İspanya ile tatlı rekabet! Yabancı öğrenciler için Ankara-Madrid âdeta savaşıyor 

Yurt dışında eğitim almak dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin tercih ettiği bir seçenek. Fark oluşturmak, başka kültürlere aşina olmak, daha kaliteli bir eğitim almak ve geleceğini en iyi şekilde planlamak isteyen gençler yurt dışında eğitimi tercih ediyor.

MAHMUT ÖZAY - Türkiye’den gençlerin yurt dışına gittiği kadar yurt dışında da ülkemize yabancı öğrenciler geliyor. Bunların Türk ekonomisine ve siyasetine katkısı büyük oluyor. Her yıl yabancı öğrencilerden 6 milyar dolarlık bir bütçe Türkiye ekonomisine giriş yapıyor.

192 ÜLKEDEN GELEN VAR

Sorularımızı cevaplayan StudyinTürkiye Genel Koordinatörü Caner Otrakçı “Bölgesindeki eğitim altyapısı en güçlü ülkelerden olan Türkiye, 192 ülkeden öğrenciyi üniversitelerinde ağırlıyor. Türkiye; coğrafi konumu, kültürel bağları ve ekonomik avantajları sayesinde özellikle Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden yoğun bir talep alıyor. İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Kazakistan ülkemize en çok öğrenci gönderen ülkeler. Son yıllarda, Türk üniversiteleri Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Brezilya gibi büyük pazarlara açılarak bu bölgelerden daha fazla öğrenci çekmeye yönelik stratejik adımlar atıyor” dedi.

“Yurt dışında eğitim almak için pek çok alternatif mevcut” diyen Caner Otrakçı sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle bazı ülkeler eğitim alanındaki güçlü altyapılarıyla dünyanın dört bir yanındaki gençlerin gözdesi oluyor. Bu ülkelerin başında İngiltere, Amerika, Kanada ve Almanya geliyor. Bunları Avrupa’da İtalya, Hollanda, Fransa ve İspanya takip ediyor.

TÜRKİYE ÖNDE GİDİYOR

Otrakçı Türkiye’nin son dönemde İspanya ile tatlı bir rekabette olduğundan bahsetti. Otrakçı “Şu sıralarda İspanya ve Türkiye; uluslararası öğrenci çekebilmek adına yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalar ve üniversitelerindeki eğitim kalitesinin artırılması noktasında bir rekabet hâlinde. Katıldığımız uluslararası eğitim fuarlarında iki ülke arasındaki tatlı rekabet diğer katılımcılar tarafından da gözlemleniyor. 2023 yılında İspanya üniversitelerinde 241 bin yabancı öğrenci eğitim alırken Türkiye’de bu sayı aynı dönemde 260 bin düzeyindeydi. 2025 yılında bu rakamın İspanya’da 250 bin Türkiye’de ise 275 bine ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda aradaki farkı daha da artırmak adına güçlü çalışmalarımız devam ediyor” dedi.