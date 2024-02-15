İstanbul Üniversitesinin ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Şubat 2024 03:08 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 03:25 - Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi, Haber

Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi

Rektörlük, İstanbul Üniversitesi kampüsünü “açık kapı” projesi ile halka açtı. Ancak ziyaretçiler derslere girmeye başlayınca, “açık kapı” yerine randevu sistemi konuldu, bir dizi yasak getirildi.