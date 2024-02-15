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    • İstanbul Üniversitesinin ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul Üniversitesinin ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez
    İstanbul Üniversitesi, Haber

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rektörlük, İstanbul Üniversitesi kampüsünü “açık kapı” projesi ile halka açtı. Ancak ziyaretçiler derslere girmeye başlayınca, “açık kapı” yerine randevu sistemi konuldu, bir dizi yasak getirildi.

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ

    Tarihî yarımadanın sembollerinden İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. ‘Açık kapı’ uygulaması ile ziyaretçilerin dersliklere girdiği iddia edildi. Öğrenciler karara tepki gösterirken, üniversite yönetimi sosyal medyadaki paylaşımların yanıltıcı olduğunu ifade ederek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

    Tartışmalar sürerken üniversite yönetimi ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar aldı:

    • Ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
    • Üniversitenin resmî sitesinden randevu alınacak.
    • Ziyaretçilerin araç ile üniversiteye girmelerine izin verilmeyecek.
    • Rektörlük, eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yasak olacak.
    • Resmî tatiller ve sınav günleri ziyaretlere kapalı.
    • Güvenlik kontrolleri sonrası ziyaretçi kartları ile girişleri gerçekleştirilecek.
    • Eğitime engel olacak (piknik, grup aktiviteleri vb.) etkinlikler yapılamayacak.
    • Ziyaretler sadece kültürel amaçlı uygulanacak.
    • Belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlileri müdahale etme hakkına sahip olacak.
    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbul Üniversitesi
    Haberler > Eğitim > İstanbul Üniversitesinin ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez
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