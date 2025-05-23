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Haberler > Eğitim > MEB'den yeni eğitim programı! Gurbetçi gençlerin tarih bağı güçlenecek

MEB'den yeni eğitim programı! Gurbetçi gençlerin tarih bağı güçlenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB&#039;den yeni eğitim programı! Gurbetçi gençlerin tarih bağı güçlenecek
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MEB, yurt dışındaki gençlere çevrimiçi eğitimle Türk-İslam ve Osmanlı tarihini anlatacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasıyla bağlarını güçlendirmek maksadıyla yeni bir çevrim içi eğitim programını hayata geçiriyor. Hollanda’da yaşayan gençlerin talepleri doğrultusunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce “Türk - İslam ve Osmanlı Tarihi Semineri” başlıklı eğitim programı düzenlenecek.

Gençlere İslâm tarihi, Türk-İslam medeniyetleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, siyasal ve kültürel yapısı aktüel dijital eğitim metotlarıyla aktarılacak. Eğitim, bu ay başlayıp 11 Temmuz’a kadar haftada bir gün gerçekleşecek ve Hollanda’nın farklı şehirlerinden gençler kolayca katılabilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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