6 Aralık 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:54

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "mevzuatta yeri olmayan uygulamalar-sınıf annesi" konusunda 81 ile yazı gönderildi. Gündemde yer alan sınıf anneliği uygulamasıyla ilgili merak edilenler Sınıf annesi uygulaması yasaklandı mı? Okullarda sınıf anneliği kaldırıldı mı? soruları ile araştırıldı.

SINIF ANNESİ UYGULAMASI YASAKLANDI MI?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, sınıf anneliği uygulaması ile ilgili 81 ile bir yazı gönderdi. Yazıda yer alan ifadeler ise şöyle: "Okullarımızda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi, eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır."

Bakanlığa yapılan başvurularda ise sınıf annesi olarak görev alan velilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için "aidat" ve benzeri adlar altında para topladıkları ve kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları ifade edildi.

Okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istendiği biliniyor.