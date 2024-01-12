Son hafta ders işlenir mi, ders yapılmayacak mı? (15-19 Ocak) Okulun son haftası ders işlenecek mi?

12 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 14:29

Son hafta ders işlenir mi, 15 tatil öncesi dönemin son haftası ders işlenir mi işlenmez mi merak ediliyor. Peki son hafta ders işlenir mi, ders yapılmayacak mı? İşte, Okulun son haftası ders işlenecek mi? Detaylar haberimizde…

SON HAFTA DERS İŞLENİR Mİ?

2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftası, yani 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında ders işlenip işlenmeme durumu, okul idaresinin ve öğretmenlerin inisiyatifine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu hafta içerisinde tüm kademelerde uygulanmak üzere "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı" hazırlamıştır. Bu plan kapsamında, öğrenciler çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılabilirler.

Bazı okullar, bu haftayı öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlanması için değerlendirirken, bazı okullar ise kalan ders konularını tamamlamak için ders işlemeyi tercih edebilirler. Bu konuda kesin bir kural bulunmamaktadır.

Öğrenciler, son haftada okula gitmek istemezlerse, devamsızlık yapmaları söz konusu değildir. Ancak, devamsızlık problemi yaşayan öğrencilerin, son hafta da okula devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

OKULUN SON HAFTASI DERS İŞLENECEK Mİ?

Özetle, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında ders işlenip işlenmeme durumu, okul idaresinin ve öğretmenlerin inisiyatifine bağlıdır. Öğrencilerin, bu konuda okul yönetimi ile görüşmesi faydalı olacaktır.