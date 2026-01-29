Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’nin ilk “Yapay Zekâ Destekli Öğrenci Başarı Analizi Sistemi”ni hayata geçirdi. Bu yenilikçi model sayesinde eğitim programları anlık olarak güncellenebilirken; öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimleri mezuniyet anına kadar veri tabanlı olarak takip edilebilecek.

Sistem; ders tasarımlarından ölçme ve değerlendirme süreçlerine kadar tüm aşamalarda akademisyenlere stratejik bir “karar destek mekanizması” sunuyor. Yapay zekâ entegrasyonu ile öğrencilerin kazanımları kişiselleştirilirken, eğitim süreçleri her öğrencinin ihtiyacına göre şekillendiriliyor.

Sistemin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Muzaff er Elmas, dünyanın artık çok hızlı bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eğitim-öğretim süreçlerini sürekli güncel tutmak zorundayız. Bu sistemle öğrencilerin ders süresinin üçte ikisini; inceleme, araştırma ve sunum gibi aktif faaliyetlerle geçirmesini hedefl iyoruz. Yapay zekâ burada ölçme, değerlendirme ve gelişim takibini üstlenerek interaktif bir öğrenme ortamı sağlayacak"

