TÜRK-İŞ, nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 1 ayda 1.794 lira; gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5.884 lira arttı. İşte detaylar...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2026 sonuçlarını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yenilenmiş cihazlarda yeni dönem! Tüketici mağduriyeti son bulacak

AÇLIK SINIRI 1.794 LİRA ARTTI

Araştırmaya göre nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 34 bin 587 lira oldu. Açlık sınırı mart ayında ise 32 bin 793 lira olarak açıklanmıştı. Böylece açlık sınırı 1 ayda 1.794 lira arttı.

1 ayda 5.884 lira arttı! İşte 4 kişilik bir ailenin aylık evine girmesi gereken para

YOKSULLUK SINIRINDA 5.884 LİRALIK ARTIŞ

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 112 bin 661 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırındaki artış ise 5.884 lira oldu. Yoksulluk sınırı mart ayında 106 bin 817 lira olarak açıklanmıştı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 2.217 LİRA ARTTI

Araştırmada, bekar bir çalışanın aylık "yaşama maliyeti" 42 bin 585 liradan 44 bin 802 liraya yükseldi. Buradaki aylık artış ise 2 bin 217 lira oldu.

