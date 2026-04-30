Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeline ilişkin proje kapsamında 6 araştırmacı Şırnak’ta inceleme yaptı. 3 bakanlığın desteklediği proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Cizre Fay Hattı'nda açılan hendekte son 6 bin yılda 3 büyük deprem yaşandığını gözlemledik. Aldığımız karbon 14 örneklerini TÜBİTAK’a göndereceğiz. 4-5 ay içerisinde sonuç verecekler. Bu yılın sonunda Cizre fayının deprem tehlikesini ve riskini ortaya çıkartmış olacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

3 METRELİK HENDEKLER İNCELENDİ

14 üniversiteden 100'ün üzerinde araştırmacının katılımıyla süren proje 6 kişilik ekip Kasrik beldesi ile Şırnak-Cizre kara yolunun Tüneller mevkisinde kazılan 20 metre uzunluğunda 3 metre derinliğindeki hendeklerde inceleme yaptı. Projenin 2023 yılının sonlarında başladığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde 130 fay hattında yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Son 6 bin yılda 3 büyük deprem! Cizre Fay Hattının 'risk' haritasında ilk iz çıktı, örnekler 5 ay sonra sonuç verecek

“BAZI İZLER SAPTADIK”

Sözbilir “Cizre ve Kasrik'te birer hendek açarak bu fayın son 6 bin yıl içinde nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu, geçmişte ne zaman deprem ürettiğini araştırıyoruz. Cizre Fay Hattı'na baktığımızda milattan önce 4 bin yıl öncesine kadar medeniyet var o bölgede. Dolayısıyla o yaşta yapılar var. Yapılarda bazı deprem izleri saptadık” dedi.

“SON 6 BİN YILDA 3 BÜYÜK DEPREM”

"Cizre Fay Hattı'nda açılan hendekte son 6 bin yılda 3 büyük deprem yaşandığını gözlemledik” diye vurgulayan Sözbilir "Bunlar acaba hangi dönemlerde ve hangi aralıklarla gerçekleşmiş? Son deprem ne zaman olmuş, ne kadar vaktimiz var? Tehlikenin ne kadar yaklaştığını bulmaya çalışıyoruz” dedi.

“4-5 AYDA SONUÇ VERECEK”

Proje kapsamında geçen yıl da bölgeye geldiklerini ve çalışma yaptıklarını anlatan Sözbilir, şöyle konuştu:

Cizre'den Irak sınır hattına kadar fay hattını inceledik, haritaladık, özelliklerini ortaya çıkardık ve hendek yerlerini belirledik. Bu ikinci gelişimizde hendek aşamasına geçtik. Buradan aldığımız karbon 14 örneklerini TÜBİTAK laboratuvarlarına göndereceğiz. 4-5 ay içerisinde sonuç verecekler. Bu yılın sonunda Cizre fayının deprem tehlikesini ve riskini ortaya çıkartmış olacağız.

6 kişiden oluşan araştırma ekibinde kimler var?

Kurum Bölüm/Anabilim Dalı Ad Soyad Unvan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Hasan Sözbilir Müdür Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ercan Aksoy Öğretim Üyesi Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak Öğretim Üyesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Volkan Karabacak Başkan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ Dr. Öğr. Üyesi Büşra Yerli Doktora öğrencisi

