Türkiye depremlerle sallanmaya devam ederken, iki deprem uzmanı aynı riskli yeri işaret ederek uyardı. Naci Görür ve Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) en doğu kesiminde yer alan, 200-250 yıldır kırılmadığını belirtilen Yedisu bölgesine dikkat çekti. Görür “Yedisu Fayı kırılırsa Erzincan, Bingöl, Tunceli ciddi etkilenir” derken, Bektaş ise muhtemel deprem için “En kritik bekleyen segment Yedisu” dedi. İşte son uyarıların detayları…

Türkiye’de meydana gelen deprem sayısındaki artış sonrasında uzman isimler, riskli noktalara yeniden dikkat çekti. Depremin yakın zamanlı son adresleri Malatya ve Bingöl oldu.

26 Nisan’da Bingöl’de merkez üssü Yedisu olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamalara göre depremin büyüklüğü 4.4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

İki uzman tek uyarı! 250 yıldır fayın kırılmadığı yeri işaret ettiler, deprem riski devam ediyor

Dün ise Malatya’da merkez üssü Battalgazi olan peş peşe 2 deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 3.9 ve 4.4 olarak ölçüldü. Tektonik hareketlilik sürerken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş yeni uyarılar yaptı.

“HAREKETİ ARTIRAN MARAŞ DEPREMİ”

Levhalar hareket ettikçe fay içindeki enerjinin arttığını vurgulayan Naci Görür, şunlar söyledi:

Faylar büyük ölçüde levha sınırlarıdır. Levha içinde de gelişirler. Levhalar dünyamızın kabuk parçalarıdır. Hareketlidirler. Birbiri boyunca uzaklaşma, yakınlaşma ve yanal hareketler yaparlar. Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış levhaların hareketini artıran 2023 Maraş depremine bağlanabilir.

4 İLİ İŞARET ETTİ

Deprem riskinin arttığını vurgulayan Görür, “Yedisu Fayı kırılır, büyük bir deprem olursa etrafındaki şehirler nasıl etkilenir? Diye soruyorlar. İşte cevabı: Erzincan, Bingöl, Tunceli ciddi etkilenir. Elazığ’dan itibaren etki azalır” dedi.

“BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ DEĞİL”

Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Helen Yayı boyunca stresin yeniden dağılımına bağlı normal sismik aktivite öne çıkıyor. Şu an için büyük deprem habercisi değil ama yüksek risk devam ediyor” diye vurguladı.

EN YÜKSEK RİSK NEREDE?

Bektaş, en yüksek stratejik riskli bölgeleri ise şöyle sıraladı;

Bölge Durum Marmara En kritik bekleyen segment: Yedisu (Doğu Anadolu)

En sık deprem üreten: Ege–Girit hattı

Sürekli hareketli bölge: Batı Anadolu

İki deprem uzmanının da ortak olarak işaret bölge ise fay geçen Yedisu oldu.

KAF’IN DOĞUSUNDAKİ TEHLİKE YEDİSU FAYI

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) en doğu kesiminde yer alan Yedisu Fayı, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundadır. Erzincan Havzası'nın doğusu ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında uzanan hattı 7 ile 7.4 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Yedisu Fayı'nın kırılması durumunda Bingöl, Erzincan, Tunceli ve Erzurum olmak üzere çevre illerin ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

