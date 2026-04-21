Prof. Dr. Naci Görür, 2 gündür aralıksız sağanak yağış sonrası heyelan meydana gelen Hakkari’yi deprem riski için uyardı. Görür “Daha önce uyarmıştım Hakkari deprem tehdidi altında. KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Meteoroloji’nin ‘sarı kod’ vererek sağanak uyarısı yaptığı Hakkari’de dün yollar göle döndü, bazı bölgelerde yollar çöktü, Hakkari-Van kara yolunda heyelan meydana geldi. Hakkari Valiliği, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek uyardı.

İki tehlike birden! Naci Görür tek bir ili işaret etti, heyelan sonrası deprem riski

"DEPREM TEHDİDİ ALTINDA”

Valiliğin yaptığı heyelan uyarısının ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür deprem uyarısı yaptı. Görür “Daha önce uyarmıştım Hakkari deprem tehdidi altında” diye vurguladı.

İki tehlike birden! Naci Görür tek bir ili işaret etti, heyelan sonrası deprem riski

“DAHA ÖNCE UYARMIŞTIM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür “Hakkari’den yazıyorlar yollar heyelan nedeniyle kapandı diye. Daha önce uyarmıştım Hakkari deprem tehdidi altında diye. KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi. Gelin yağmuru, heyelanı bahane edip Hakkari’yi deprem dirençli yapalım. Burada yaşayan güzel insanlar bunu hak ediyor” dedi.

İki tehlike birden! Naci Görür tek bir ili işaret etti, heyelan sonrası deprem riski

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "sarı" ve "turuncu" kodla uyarı yaptığı Hakkari’de 2 gün boyunca sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak sonrasında Hakkari'nin merkez, Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde yol ve caddelerde su birikintileri oluştu, Zap Suyu'nun debisi yükseldi. Hakkari-Van kara yolunda ise heyelan meydana geldi.

YOLLAR ÇÖKTÜ, EVLER GÖLE DÖNDÜ

Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlerken, sağanak sonucu bazı yollar çöktü. Yüksekova'daki bazı evleri su bastı, yol ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı okulların bahçesi suyla doldu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür

HEYELAN UYARISI

Hakkari Valiliği, Hakkari-Van kara yolunda devam eden heyelan riski nedeniyle uyardı. Açıklamada “Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu’nun 39+000 – 39+200 kilometreleri arasında, Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede heyelanın devam etmesi ve etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bahse konu yol kullanım açısından önemli ölçüde risk taşımaktadır. Bölgede heyelan ve yol çökme olayları devam etmekte olup, mevcut durum can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturmaktadır” denildi.

İki tehlike birden! Naci Görür tek bir ili işaret etti, heyelan sonrası deprem riski

HAKKARİ'DE FAY VAR MI?

Birinci derece deprem bölgesi olarak bilinen Hakkari’de aktif fay hatları var. Şemdinli-Yüksekova fay hattı bölgedeki en önemli aktif sismik kaynaklardan biri. Uzmanlar, bölgedeki fayların 7,0 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğunu belirtiyor.

İki tehlike birden! Naci Görür tek bir ili işaret etti, heyelan sonrası deprem riski

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) bölgeyi sıkıştırarak yük bindirdiği ve sismik hareketliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Hakkâri kent merkezi genel olarak daha kayalık ve sağlam bir zemine sahip olsa da, Yüksekova ilçesi alüvyon tabakalarından oluşan daha riskli bir zemin yapısına sahip.

Haberle İlgili Daha Fazlası