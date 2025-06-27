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1 milyar TL kazandıracak ekim yapıldı! Dünya pazarına sunulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muş, Tarım, Ekonomi, Kooperatif, Üretim, Pazarlama, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifler Birliği tütün ekim zamanında çiftçilerle bir araya gelerek açıkladı. Muş'ta 6 bin 500 dekar alanda başlayan tütün ekiminin şehir ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlanması bekleniyor.

Muş'ta geçimlerini tütünle sağlayan çiftçiler, yeni sezonun ilk fidelerini toprakla buluşturdu.

Şehir merkezine bağlı 9 köyde başlayan tütün ekiminin, bu yıl yaklaşık 6 bin 500 dekar alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Elde edilecek yaklaşık 3 bin 500 ton tütünün, kent ekonomisine 1 milyar TL'lik katkı sağlaması hedefleniyor.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Şehmus Solgun, merkezden 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan Köyü'nde çiftçilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

1 milyar TL kazandıracak ekim yapıldı! Dünya pazarına sunulacak - 1. Resim

Bu yıl 8 farklı şirketle sözleşme imzaladıklarını belirten Solgun, Pakistan'dan gelen bir iş insanı ile birlikte ekim yaptıklarını söyledi.

KALİTELİ TÜTÜNÜ DÜNYA PAZARINA ULAŞTIRMAK

Tütünün bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Solgun, "Bu yıl 6 bin 500 dekar alanda tütün ekimi yapıyoruz. Sözleşmeli çalıştığımız 8 firmaya ilaveten Pakistan'dan gelen yatırımcılar da üretim sürecimizi yerinde inceledi. Amacımız, kaliteli tütünümüzü dünya pazarında hak ettiği yere ulaştırmak. Bölgede kadınlarımız da bu üretim sürecine aktif şekilde katılıyor. Kadınlarımız boş kalmıyor, tütünle geçimlerini sağlıyor. Bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton ürün bekliyoruz. Kent ekonomisine ise yaklaşık 1 milyar TL katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

1 milyar TL kazandıracak ekim yapıldı! Dünya pazarına sunulacak - 2. Resim

"TÜTÜN HASADI EYLÜLDE"

Yelalan köyünde tütün üreticiliği yapan Nizamettin Bakan ise 2 ay önce fide hazırlıklarına başladıklarını belirterek, bugün itibariyle fideleri toprakla buluşturduklarını söyledi.

Büyük emek verdikleri tarlada 10 dönümlük bir alanda ekim yaptıklarını dile getiren Bakan, "Her gün sulayarak ve bakımını yaparak ekime hazır hale getirdik. Bugün dikimini tamamladık. Allah'ın izniyle eylül ayında hasat yapacağız ve yaş olarak fabrikaya teslim edeceğiz. Bu yıl Muş Ovası'ndan yüksek verim alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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