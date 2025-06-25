Karadeniz'in en büyüğü Samsun'da kuruluyor! 1 milyar 150 milyon TL'ye yapılacak 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı için yapım sözleşmesi imzalandı. Projenin bedeli 1 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı. Proje kapsamında Karadeniz’in en büyük laboratuvarı ve ambarı Samsun’a kurulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, içme suyu altyapısını daha da güçlendirecek olan Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı için yapım sözleşmesi imza töreni düzenlendi. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, SASKİ bürokratları ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

200 BİN TONLUK KAPASİTEYLE KARADENİZ'İN EN BÜYÜK TESİSLERİ

Yeni inşa edilecek tesis ile birlikte Samsun’un günlük içme suyu arıtma kapasitesi 200 bin metreküpe ulaşacak. Böylece, şehrin artan nüfusu ve su ihtiyacı daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanacak. Proje kapsamında; Karadeniz’in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı, Karadeniz Bölgesi’ndeki su ve kanalizasyon idareleri arasında en büyük ambar binası inşa edilecek ve mevcut arıtma tesisinin kapsamlı bir şekilde modernizasyonu hayata geçirilecek.

"BU YATIRIM SADECE BUGÜN İÇİN DEĞİL, GELECEK İÇİN"

İmza töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin şehrin altyapı geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Samsun’umuzun altyapısını sağlam temellere oturtmak, geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılamak zorundayız. Bu proje yalnızca içme suyu ihtiyacımıza cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda şehrimizin teknik altyapısını da ileri taşıyor. Karadeniz’in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarına ev sahipliği yapacak bu tesis, analiz ve denetim süreçlerinde elimizi güçlendirecek. Ayrıca kuracağımız ambar binası ile kurumsal lojistik kabiliyetimizi artıracağız. Tesisin en kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

SASKİ’nin teknik altyapısı ve mühendislik gücüyle koordineli yürütülecek proje tamamlandığında, Samsun’un su arz güvenliği üst düzeye çıkarılacak ve altyapı sistemi uzun yıllar boyunca güçlü şekilde hizmet verecek.