Kompozit devinden Tarsus'a 60 milyon avroluk yatırım: Türkiye üretim üssüne dönüşüyor

Avrupa’daki yatırımlarını bölge ülkelerine kaydırma kararı alan Amiblu, Türkiye’yi üretim üssü olarak seçti. Amiblu, Tarsus OSB’de 60 milyon avroluk yatırımla cam elyaf boru üretimi gerçekleştirecek.

ÖMER TEMÜR - Türkiye kompozit malzeme üretiminde dünyanın üretim üssü hâline geliyor. Kompozit devi Amiblu, Mersin Tarsus’ta 60 milyon avroluk yatırımla cam elyaf boru (CTP) üretimi gerçekleştirecek. Yılın son çeyreğinde üretime geçmesi planlanan fabrikadaki üretim Türkiye’nin ihtiyacının yanı sıra dünyaya ihraç edilecek.

AVRUPA’NIN AĞIRLIĞI AZALIYOR

Kompozit malzeme hafif, dayanıklı ve ucuz olduğu için daha çok savunma sanayi, otomotiv, inşaat gibi sektörlerde kullanılıyor. Dünyada yılda 13,5 milyon ton kompozit üretimi gerçekleştirilirken üretim artık kuzeyden güneye, batıdan doğuya kayıyor. ABD ve Avrupa’nın payı azalırken, Hindistan, Çin ve Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye yüksek teknolojili ihracat kalemleri arasında önemli bir yer edinen kompozit alanında önemli bir adım daha atıyor. Avrupalı kompozit devi Amiblu Mersin Tarsus’ta üretime hazırlanıyor.

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Amiblu Holding Genel Müdürü Kemal Tunç, Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek, Amiblu’nun Türkiye’yi üretim üssü yapma kararı aldığını söyledi. Kompozit pazarının yüzde 35’ini CTP’nin oluşturduğunu belirten Tunç “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde, 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kuruyoruz. Türkiye’deki kompozit gücü, altyapısını değerlendirmek amacıyla Amiblu olarak Türkiye’yi üretim üssü olarak konumlandıracağız. Bu yatırımımız, üretim kapasitesinin yanı sıra lojistik erişilebilirlik, ihracat potansiyeli ve nitelikli iş gücü avantajları sayesinde, şirketimizin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarına yönelik faaliyetlerinde kritik bir rol oynayacak. 60 milyon avroluk yatırımla 500 kişilik ek istihdam sağlamış olacağız. Bu yatırımımız ile Uzak Doğu da dâhil tüm ülkelere ihracat yapabilmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin teknolojik alt yapısına da AR-GE gücümüz ile büyük bir katkı sağlayacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ 7 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Öte yandan Türkiye’nin kompozit ihracatı her geçen yıl katlanarak artıyor. 2024 itibariyle sektörün toplam ihracatı 2 milyar doları aşarken önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kompozitin dünyada ortalama kilogram değeri 7-7,5 dolar ile Türkiye’nin kilogram başı ihracat değerinin 4 katını aşıyor.

Amiblu, Avusturyalı Hobas ve Suudi Arabistanlı Amiantit şirketlerinin ortamlığında kurulan bir şirket. 20 ülkede fabrikası bulunuyor. Avrupa’daki yatırımlarının yanı sıra bölgedeki varlığını artırmak amacıyla Amiblu Türkiye Boru Sanayi şirketini kurmuştu.