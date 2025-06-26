Bu ürün makarnayı tahtından ediyor... Firmalar talebe yetişemiyor!

Gençler ve öğrencilerin tercihi olan noodle, makarnanın tahtını sallıyor. Çerkezköy’de noodle üretimi yapan Indomie Türkiye’nin Fabrika Müdürü Onur Özkan makarnadan pazar payı almaya başladıklarını belirterek “24 saat üç vardiya üretim yapmamıza rağmen talebe yetişemiyoruz. Bazı yabancı markalar Türkiye’de üretime hazırlanıyor” dedi.

ÖMER TEMÜR TEKİRDAĞ - Asya kültürünün vazgeçilmez gıdası noodle’ın Türkiye’deki tüketimi hızla artıyor. Özellikle gençler ve öğrencilerin tercihi olan noodle, makarnanın tahtını sallıyor. Çerkezköy’deki tesisinde noodle üretimi yapan Indomie Türkiye’nin Fabrika Müdürü Onur Özkan, haftanın 7 günü 24 saat üç vardiya üretim yapmalarına rağmen noodle talebine yetişemediklerini söyledi.

Özkan, Çerkezköy’deki fabrikalarında 2014 yılından bu yana üretim yaptıklarını belirterek, “Indomie dünyanın ilk hazır noodle markalarından biri. 2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. 2014 yılında ise üretime başladık. Türkiye olarak dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk beşte yer alıyoruz. Fabrikamızda bin kişiyi istihdam ediyoruz. Aylık 330 ton üretim kapasitemizle, yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet noodle üretiyoruz. Bu üretim hacmi, aynı zamanda Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarına ne kadar entegre olduğumuzun bir göstergesi” dedi.

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3 DAKİKADA HAZIR HÂLE GELİYOR

Özkan, noodle tüketiminin son yıllarda inanılmaz artış gösterdiğine dikkat çekerek “Noodle aslında bir çeşit makarna. Beş yıl içerisinde kendi kategorisini oluşturdu. Makarnadan farkı hızlı şekilde hazırlanması ve sosuyla birlikte sunulması. Makarnayı ise kaynar suda haşlayıp, sos hazırlamanız gerekiyor. Noodle ise 3 dakikada hazır hâle geliyor. Geldiğimiz noktada noodle tüketiminin her kesimde arttığını görüyoruz. Sadece gençler değil aileler hatta yaşlılar bile noodle tüketiyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Normalde noodle gibi kuru gıdaları uzun süre depolarda tutmak mümkün ancak artan talep sebebiyle en fazla bir ay depoda tutabiliyoruz. Haftanın 7 günü 24 saat üç vardiya üretim yapıyoruz. Kapasitenin tamamını kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE YATIRIMA GELİYORLAR

Noodle’un makarna pazarından pay almaya başladığını vurgulayan Özkan “Indomie olarak Türkiye noodle pazarında yüzde 85 pay ile lider konumdayız. Bizim dışımızda 4-5 firma daha üretim yapıyor. Bazı noodle markaları da Türkiye’ye giriş yapmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 12-13 çeşit ürünle hizmet verdiklerini dile getiren Özkan, önümüzdeki dönemde yeni soslar ve çeşitleri satışa sunacaklarını bildirdi.

YEREL ÜRETİME DESTEK

Indomie Türkiye, üretim sürecinin temel halkalarından biri olan buğday hasadını tamamladı. Trakya çevresinde faaliyet gösteren yerli çiftçilerle yapılan iş birlikleri doğrultusunda, 2025 sezonu için ihtiyaç duyulan buğday, tarlalardan toplanarak üretim sürecine dâhil edildi. Noodle üretiminde kullanılan ham maddenin yüzde 70’ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ettiklerini belirten Indomie Türkiye Fabrika Müdürü Onur Özkan “Biz bu emeği, hijyen standartlarının en üst düzeyde uygulandığı, el değmeden çalışan üretim hatlarımızda ürüne dönüştürüyoruz. Yerel üreticilere de destek oluyoruz” dedi