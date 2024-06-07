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Üniversite ile sanayiden noodle için güç birliği!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversite ile sanayiden noodle için güç birliği!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eriş, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile birlikte Türkiye’nin fonksiyonel Vitamin Destekli ilk Probiyotikli Noodle ürününü geliştirdi.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Türkiye’nin ilk ve tek AR-GE merkezini kuran Eriş, gıda alanındaki sanayi-üniversite iş birliği kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin bilimsel çalışmaları sonucu Türkiye’nin fonksiyonel Vitamin Destekli ilk Probiyotikli Noodle ürününü geliştirdi.

Verilen bilgiye göre koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici ve MSG gibi lezzet artırıcılar içermeyen Vitamin Destekli NUDO Probiyotikli Noodle, günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 15’inin giderilmesine yardımcı oluyor. Noodle’ın Türkiye’de özellikle 7-35 yaş arası tüketiciler arasında en hızlı büyüyen gıda kategorilerinden biri hâline geldiğini belirten Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Eriş, Türkiye’nin 480 milyon porsiyon noodle tüketimi ile dünyada 23’üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyar TL’lik hacmi bulunan pazarın her geçen gün büyüme kaydettiğine de dikkat çeken Eriş, noodle pazarından yüzde 20 pay aldıklarını kaydetti. 23 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Eriş, ilave yatırımlarla kapasiteyi artırıp, Uzak Doğu başta olmak üzere, Avrupa ve Amerika pazarında ihracat yaptıkları ülke sayısını artıracaklarını vurguladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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