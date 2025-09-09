Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 tanesi 1 kilo! Ata tohumuyla yetiştiriliyor, kovayla satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'ın Palu ilçesinde asırlardır ata tohumu ile yetiştirilen Mahman domatesi tezgahlarda yerini aldı. Lezzeti ve büyüklüğüyle dikkat çeken domatesin tanesi ortalama 1 kilo geliyor. Kilosu 30 TL olan Mahman domatesi, kovayla satılıyor.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Akyürek köyünde ata tohumu ile asırlardır yetiştirilen Mahman domatesi, köy pazarında satışa sunuluyor.

KOVA İLE SATILIYOR 

Pazartesi ve cuma günleri ilçedeki pazara getirilen domatesler, hem lezzeti hem de büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Kilosu 30 TL olan domatesler, kova ile satılıyor.

1 tanesi 1 kilo! Ata tohumuyla yetiştiriliyor, kovayla satılıyor - 1. Resim

TANESİ 1 KİLO GELİYOR

Üretici Mahmut Meydan, "Bir domatesin ortalaması 1 kilo geliyor. Benim bugüne kadar tarttığım en ağır domates 2 kilo 580 gram. Yeri ve suyu soğuk olduğu için ata tohumundan yetişiyor. Aynı fideyi nerede ekersen ek bu büyüklüğe ulaşmaz. Meşhurdur ve burada kovayla satılır" dedi.

1 tanesi 1 kilo! Ata tohumuyla yetiştiriliyor, kovayla satılıyor - 2. Resim

