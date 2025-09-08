Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 12 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini

12 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
12 Eylül&#039;de açıklanacak! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini
TCMB, Cari Denge, Ekonomi, Türkiye, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası 12 Eylül tarihinde temmuz ayı cari işlemler dengesini açıklayacak. Kritik veri için geri sayıma geçilirken, ekonomistlerin tahmini de belli oldu. İşte AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentisi...

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül Cuma açıklanacak "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. 

2025 SONU CARİ AÇIK TAHMİNİ 

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 18 milyar dolarla 22 milyar dolar arasında değişti.

HAZİRANDA 2 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMİŞTİ 

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 18 milyar 926 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an''Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor kırdı! Merkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyede - EkonomiMerkez Bankası rezervleri ilk kez bu seviyeyi gördüSamsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü silah satacak! İşte detaylar... - EkonomiSamsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü silah satacak! İşte detaylar...TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı - EkonomiTÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracıÜretim 600-700 bin tondan 20-30 bin tona geriledi! Zirai don çiftçiyi perişan etti - EkonomiÜretim 700 bin tondan 20 bin tona geriledi!Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard! Yemek kartı devlerine soruşturma - EkonomiYemek kartı devlerine soruşturmaDenizden en çok o çıkıyor! Tezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira - EkonomiTezgahların en bol balığı: Kilosu 100 lira
Sonraki Haber Yükleniyor...