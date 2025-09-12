Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün satılıyor" iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Köprülerin satışının hukuken mümkün olmadığını belirten DMM, işin aslını anlattı. İşte detaylar... 

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada köprülerin satılacağına dair iddialar yer alıyordu. Gündem olan iddiayla ilgili resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) satış iddiasını kesin bir dille yalanladı. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında '15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor' iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor" iddiasına açıklama! DMM işin aslını anlattı  - 1. Resim

"KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN SATIŞI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL" 

Doğrusu; otoyol ve köprülerin 'satışı' hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

"SATIŞ DEĞİL, FİNANSAL VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM SÜRECİ"

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor" iddiasına açıklama! DMM işin aslını anlattı  - 2. Resim

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR" 

Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

