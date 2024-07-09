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15 Temmuz'da Marmaray dahil metrolar ücretsiz olacak

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15 Temmuz&#039;da Marmaray dahil metrolar ücretsiz olacak
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Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz günü Marmaray, Başkentray, İstanbul Havalimanı ve bazı hatlar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerin ücretsiz olması kararlaştırıldı.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla toplu taşıma hizmetinden yararlananlar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.
15 Temmuz'da Marmaray dahil metrolar ücretsiz olacak - 1. Resim
 
15 Temmuz'da ücretsiz olacak hatlar şu şekilde:
  • Ankara'da Başkentray,
  • İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy hattı,
  • İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
Düzenleyen:  - Ekonomi
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