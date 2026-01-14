Dünya genelinde 25 milyon, Türkiye’de 1 milyona yakın asansör kullanılıyor ve 10 milyon eski asansör yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. KONE CEO’su Philippe Delorme, Türkiye’de 300 binden fazla asansörün modernizasyona açık olduğunu ve premium pazara odaklandıklarını açıkladı.

ÖNDER ÇELİK- Dünya genelinde 25 milyon, Türkiye’de ise 1 milyona yakın asansör kullanılıyor. Şehirleşmenin artmasıyla asansöre talep artarken, sektörde önemli bir yenileme potansiyeli de bulunuyor.

2 milyar kullanıcıya asansör ve yürüyen merdiven hizmeti veren KONE’nin Başkanı ve CEO’su Philippe Delorme, 25 milyon asansörün 10 milyonunun 15 yıldan eski olması sebebiyle yenilenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bu kapsamdaki asansör sayısının Türkiye’de ise 300 binden fazla olduğuna işaret eden Delorme, modernizasyon tarafında Türkiye’de kendileri için ciddi fırsat olduğunu söyledi.

Philippe Delorme

Türkiye’de üretim planları olmadığını ancak burada insan kaynağına yatırım yaptıklarını anlatan Delorme “2050’ye gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’i şehirlerde yaşayacak. Türkiye’de de şehirleşme oranı çok yüksek. Bu da dikey büyümeyi beraberinde getiriyor ve asansör çözümlerine ihtiyaç artıyor. Dijital teknolojileri servis alanında artırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik tarafında da iddialı hedeflerimiz var” dedi.

KONE Türkiye ve Kazakistan Genel Müdürü Bora Tuncer ise Türkiye’de premimum pazarı hedeflediklerini söyledi. Tuncer “Asansör aslında sadece bir asansör değil. Aynı zamanda bir sayaç. Binada bir katta kaç kişi olduğunu, AVM’lerde bir katta kaç kişinin bulunduğunu asansör ve yürüyen merdiven çözümleriyle sayabilirsiniz. Bu da size verimlilik sağlar” diye konuştu.

EN YÜKSEK 10 BİNANIN 5’İNDE VAR

Dünyadaki en yüksek 10 binanın 5’inde KONE’nin kullanıldığını ifade eden Philippe Delorme “Dünyanın en uzun binası olan Suudi Arabistan’daki Jeddah Tower’da yer alıyoruz” dedi.

En hızlı asansörlerinin saniyede 10 metre yüksekliğe çıkabildiğini anlatan Delorme, şunları söyledi: İFM’de Merkez Bankası ve Vakıfbank binalarında varız. Asansörlerimiz, Merkez’in binasında saniyede 9 metre yüksekliğe çıkabiliyor.

