Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda onun da mühendislik çalışmasını bitirip, BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız” dedi.

Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde yaptığı basın açıklamasında, bölgenin arz güvenliği ve bu yıl yaşanan kış şartları dikkate alındığında sıvılaştırılmış gazın öneminin daha da arttığını belirtti ve “Doğalgaz ihtiyacımızın bir kısmını malumunuz boru hatlarımızla sağlıyoruz. Yine önemli bir miktarını son dönemde yaptığımız yatırımlarla sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle alıyoruz. Tabii bu ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğalgazı, sistemimizde kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Ertuğrul Gazi gemimiz, bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı gazı, doğalgaz fazına dönüştürüyor. Bu da civardaki 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı bu tesisimizden, gemimizden sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin kendi gazını ürettiğini hatırlatan Bayraktar “Yeni bir FSRU planlaması içerisindeyiz” dedi.

FSRU, İngilizce ‘Floating Stroge and Regasification Unit’ teriminin kısaltılmışı. Üzerinde LNG depolama imkânı bulunan bir depolama ünitesinin LNG’nin gazlaştırılabilmesi için ekipman bulunduran ve gazlaştırılan LNG’yi iletim hattına yüksek basınçla ileten gemi anlamına geliyor.

Yeni alınacak gemilerle 2 yılda 160 milyon metreküp olan, yani ülke ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceklerini anlatan Bakan Bayraktar “Günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hâle geleceğiz. Dörtyol 2 katına çıkacak yeni bir FSRU’yla buraya, yeni bir tesis daha yapıyoruz ve inşallah Akdeniz’de Anamur civarında belirleyeceğimiz, Gazipaşa-Anamur arasındaki bir lokasyonda da yeni bir FSRU’yla artık çok daha güçlü bir şekilde doğalgaz altyapımızı hazır hâle getireceğiz” dedi.

