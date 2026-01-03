İstanbul Boğazı'nın Yeniköy kısmında bulunan 200 yıllık Burhanettin Sezerar yalısı yeniden satışa çıktı. Şu an restoran olarak kullanılan, 12 oda, 2 salon ve 7 banyo bulunan yalı için istenen ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...

İstanbul Boğazı'ndaki 2 asırlık tarihi yalı rekor fiyata alıcını bekliyor. NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan, ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı.

YAZ DÖNEMİNDE DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Tarihi yalı adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan aldı. Söz konusu yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkarılmış ancak daha sonra karardan vazgeçilmişti.

Halihazırda restoran olarak kullanılan iki katlı yalıda 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var.

