2024 ASGARİ ÜCRETLE KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR? Güncel altın fiyatları ne kadar?
2024 Asgari ücret zammından sonra akıllara ilk olarak çeyrek altın fiyatları geldi. Yeni asgari ücretle kaç tane çeyrek altın alınır araştırmasını vatandaşlar için yaptık! Peki, 2024 ASGARİ ÜCRETLE KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR? Güncel altın fiyatları ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına yansıtılacak olan asgar ücret zammını açıkladı. 17 bin 2 TL olan asgari ücretten sonra gözler çeyrek altın fiyatına çevrildi. Vatandaşların harıl harıl arattığı asgari ücret zam sonrası alınacak "17 bin 2 TL ile kaç tane çeyrek altın alınır" sorusu oldu. Günlerdir beklenen asgari ücret açıklaması piyasalarda birçok durumu etkileyeceğe benziyor.
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR?
Yatırım amaçlı kullanmak isteyen vatandaşlar asgari ücret ve altın fiyatlarını karşılaştırdı. Alışı 3.085,35 TL satışı ise 3.153,60 TL olan çeyrek altın asgari ücretle ortalama 5 tane alınır. Ancak 2024 yılında piyasalardaki değişimle altın fiyatlarının düşeceği bekleniyor. Bununla beraber alınacak çeyrek altın fiyatı artabilir. Asgari ücret bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türk-İş kurumundan kişilerin katılmasıyla gerçekleşti. Açıklama ise 19:45 saatinde yapıldı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR
ZİYNET ALTINI
Alış: 12.341,41 Satış: 12.575,81
GRAM ALTIN
Alış: 1.993,23 Satış: 2.002,55
ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.085,35 Satış: 3.153,60
YARIM ALTIN
Alış: 6.151,42 Satış: 6.307,19
Kaynak: Türkiye Gazetesi