2024 ASGARİ ÜCRETLE KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR? Güncel altın fiyatları ne kadar?

27 Aralık 2023 20:49 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına yansıtılacak olan asgar ücret zammını açıkladı. 17 bin 2 TL olan asgari ücretten sonra gözler çeyrek altın fiyatına çevrildi. Vatandaşların harıl harıl arattığı asgari ücret zam sonrası alınacak "17 bin 2 TL ile kaç tane çeyrek altın alınır" sorusu oldu. Günlerdir beklenen asgari ücret açıklaması piyasalarda birçok durumu etkileyeceğe benziyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA KAÇ TANE ÇEYREK ALTIN ALINIR?

Yatırım amaçlı kullanmak isteyen vatandaşlar asgari ücret ve altın fiyatlarını karşılaştırdı. Alışı 3.085,35 TL satışı ise 3.153,60 TL olan çeyrek altın asgari ücretle ortalama 5 tane alınır. Ancak 2024 yılında piyasalardaki değişimle altın fiyatlarının düşeceği bekleniyor. Bununla beraber alınacak çeyrek altın fiyatı artabilir. Asgari ücret bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türk-İş kurumundan kişilerin katılmasıyla gerçekleşti. Açıklama ise 19:45 saatinde yapıldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR

ZİYNET ALTINI

Alış: 12.341,41 Satış: 12.575,81

GRAM ALTIN

Alış: 1.993,23 Satış: 2.002,55

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.085,35 Satış: 3.153,60

YARIM ALTIN

Alış: 6.151,42 Satış: 6.307,19