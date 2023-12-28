2024 erken emeklilik listesi netleşti! 45-55 yaş arasında olanlar ve EYT bekleyenler dikkat, işte yeni şartlar

28 Aralık 2023 19:57 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 20:45

Yaşı beklemeden emekli olmak her çalışanın hayali. Erken emeklilik, belirli şartlara ve başvurulan sistemlere bağlı olarak mümkün. Peki, az primle erken emekli nasıl olunuyor? İşte aranan şartlar...

1. Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, annelerin emeklilik tarihini öne çekmelerine yardımcı oluyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma, 2160 gün ve 6 yıl ek süre sağlıyor.

2. Askerlik: Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaş şartını geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı tanıyor. Askere gidilmeden önceki sürelerin borçlanılması, emeklilik tarihini önceye çekme avantajı sağlıyor.

3. On Yıl Prim: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntem, 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getirenleri daha fazla çalışmadan emekli etme imkanı sunuyor. Bu strateji, özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılara uygulanıyor.

4. Yüzde 60 Rapor: İş gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor ve en az 1800 gün prim yeterli oluyor.

5. Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan belirli bir süre içinde emekli olma hakkına sahiptirler.

6. Yıpranma: Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar, sigortalılık sürelerine gün ekleyerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik hakkı elde edebilirler.

7. Anneye Prim: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek erken yaşta emeklilik avantajından yararlanabilirler.

8. Gurbetçiye Avantaj: Yurtdışında yaşayan erkek sigortalılar, yurtdışında çalıştıkları süreleri satın alarak Türkiye'den emekli olabilirler. Aynı durum, yurtdışında bulunan kadınlar için de geçerlidir.

2024'TE PRİMLER DEĞİŞİYOR, DESTEKLER BÜYÜYOR

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren yeni asgari ücret düzenlemesi, sigorta primlerinden emeklilik şartlarına kadar pek çok alanda değişiklikleri beraberinde getiriyor. 2024 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenlemeler, vatandaşların sosyal güvenlik haklarını doğrudan etkileyecek.

31 ARALIK SON FIRSAT

Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecek. Bu kişiler, primi şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecek.



BAĞ-KUR PRİMLERİ

Yeni asgari ücret zammı, Bağ-Kur primlerine doğrudan yansıyacak. En düşük Bağ-Kur primi, brüt asgari ücretin yüzde 34.5'ine tekabül edecek şekilde artacak. Bu, düzenli ödeme yapan vatandaşlar için de geçerli olacak, ancak onlar 5 puanlık indirim imkanından faydalanmaya devam edebilecek.

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME

İsteğe bağlı sigorta, çalışmayanlar ve eksik prim günü olanlar için emeklilik yolunu açıyor. Yeni düzenleme ile isteğe bağlı sigortada ödenen primler, Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek ve brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında hesaplanacak.

EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre 2024 yılında hayata geçirilmesi beklenen bir düzenleme ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Bu, özellikle ev kadınları için önemli bir sosyal güvenlik adımı.

GSS PRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, yeni asgari ücretle birlikte artacak. Aylık ödenecek GSS primi, yeni düzenlemeyle 600,08 lira seviyesine çıkacak. Aynı zamanda, hane içinde kişi başına düşen geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşların primleri devlet tarafından karşılanacak.