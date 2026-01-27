Türkiye Sigorta 2025 yılında 19,52 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin kârı önceki yıla göre yüzde 53 arttı. Borsada son 1 yıllık dönemde %46,31 prim yapan ve 26 Ocak işlemlerini 12,00 TL seviyesinden tamamlayan TURSG hissesi için bilançonun ardından 9 farklı kurumdan hedef fiyat tahmini geldi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılına ait bilançoları açıklanmaya başlandı. İlk finansal sonuçlar Türkiye Sigorta’dan geldi. Buna göre;

-2024 yılında 101,36 milyar TL prim üreten Türkiye Sigorta; 2025’te yüzde 45 artışla 147,11 milyar TL prime ulaştı.

-Önceki yıl 12,78 milyar TL olan şirketin net kârı ise geçen yıl yüzde 53 yükselerek 19,52 milyar TL seviyesine ulaştı.

TURSG HİSSE FİYAT

Türkiye Sigorta (TURSG) hissesinin fiyatı 26 Ocak 2026 tarihinde 12,08 TL seviyesinden kapanış yaptı. Son kapanış fiyatına göre PD/DD oranı 2,34 olarak gerçekleşirken; F/K oranı ise 6,22 oldu. TUGSG hissesi son 12 aylık dönemde %46,31 oranında prim yaptı.

TURSG HEDEF FİYAT

2025 bilançosunun açıklanmasının ardından 9 aracı kurumdan TURSG için hedef fiyat tahmini geldi. Gelecek 12 aylık dönemde hisse için kurumlar tarafından öngörülen hedef fiyatlar şöyle:

-İş Yatırım: 18,25 TL

-Pusula Yatırım: 17,50 TL

-İntegral Yatırım: 17,40 TL

-Tera Menkul Değerler: 17,03 TL

-Phillip Capital: 17.00 TL

-Oyak Yatırım: 16,90 TL

-Ak Yatırım: 16,50 TL

-Deniz Yatırım: 16,00 TL

-GCM Yatırım: 15,64 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik; KAP’a yapılan bildirimler, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurumlar tarafından açıklanan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

