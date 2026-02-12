Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026'nın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Geçen yıl 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 13 ila yüzde 19 aralığında açıklayan Merkez'in yeni tahmini bekleniyor. İşte detaylar....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Bugün ise yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satır başları:

Enflasyonda geçtiğimiz yıl kat ettiğimiz mesafeyi önemsiyoruz. Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gören ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Bu dezenflasyon sürecinde anahtar unsurlardan biri olacak. Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmek amacıyla önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla uygulamaya hazır olduğumuzu söylemek isterim.

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Küresel büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlü. Fed'in 2026'da faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, indirimlerin büyüklüğü ve zamanlaması belirsizliğini koruyor.

CARİ AÇIK

Cari açık üçüncü çeyrekte bir miktar artmakla birlikte iç taleple uygun seyretmektedir. Bu dönemde cari açığın milli gelire oranı ise ikinci çeyrekteki yüzde 1,3 olan seviyesini korudu. Oran son çeyrekte sınırlı şekilde artsa da, oranın uzun dönem ortalamalarının oldukça altında kapattığını tahmin ediyoruz. 2026'da cari açığın bir miktar artmasını beklemekle birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz.

OCAKTA ENFLASYON NEDEN YÜKSEK GELDİ?

Ocak ayında aralık ayının üst bandına yaklaşan bir enflasyon görüyoruz. Bu gelişme gıda kaynaklı. Gıda enflasyonu son 6 ayda oynak bir seyir izledi. Gıda fiyatları hava şartlarından etkilenmekte. Ocak ayındaki bu artışta özellikle sebze fiyatlarındaki gelişmeler öne çıktı. Kasımda sert düşen sebze fiyatları ocakta olumsuz hava koşulları nedeniyle sert yükseldi. Bu gelişme şubat ayına da sarkacak. Bu gelişmeler sıkı duruşumuzu önemli şekilde korumamız gerektiğini gösteriyor.

HİZMET ENFLASYONUNUN YÜKSEK SEYRİNDE KİRA VE EĞİTİM ETKİLİ OLDU

2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Deprem, demografik unsurlar, geçmişe endeksleme gibi etkenler kira enflasyonunda ciddi bir atalete neden oldu. Bununla birlikte 2025'te her iki kalemde de kayda değer enflasyon düşüşleri yaşandı. Bu durum hizmetlerde süre gelen ataletin kırılmaya başladığını gösteriyor.

KİRA ENFLASYONU BEKLENTİSİ

Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. Kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olması öngörülüyor. Enflasyon beklentilerinde sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor. Piyasa katılımcılarının farklı vadelere ilişkin beklentilerinde gerileme görülüyor. Buna karşın beklentilerin enflasyon tahminlerinin üzerinde seyretmesi dezenflasyon açısından risklerin canlı olduğunu gösteriyor.

FAİZ KARARLARI

Aralık ayında politika faizini yüzde 39.5’ten yüzde 38’e indirdik. Ocak ayında öncü veriler ana eğilimde sınırlı bir artış olduğuna, aylık enflasyonun gıda öncülüğünde arttığına işaret ediyor. Ocak ayında politika faizini 100 baz puanlık sınırlı indirimle yüzde 37 seviyesine getirdik. Sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Basit faiz olarak mevduat ticari kredi ve ihtiyaç kredisi faizleri sırasıyla yüzde 37.3, yüzde 38.5 ve yüzde 48.2 düzeyinde. Bu veriler politika faizi adımlarımızın mevduat ve kredi faizlerine yansıdığını gösteriyor.

REZERVLER

Rezervlerdeki olumlu seyir devam ediyor. Brüt rezervler 31 Ekim'deki 184 milyar dolar seviyesinden 24 milyar dolar artışla 208 milyar dolar seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervler 25 milyar dolar artışla 77,8 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş güçlü altın pozisyonumuz nedeniyle brüt rezervlere 22 milyar dolar, swap hariç net rezervlere ise 16 milyar dolar katkı sağladı.

ENFLASYON NEDEN HEDEFİN ÜZERİNDE GELDİ?

2025 sonunda enflasyon ara hedefimiz olan yüzde 24'ün 6,9 üzerinde gerçekleşti. Bu sapmada 4 neden etkili oldu. Bunlardan ilki küresel korumacılık eğilimi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle emtia fiyatlarının öncülüğünde artan ithalat fiyatlarının enflasyon üzerinde yansımaları. Bir diğeri ise kuraklık ve don hadiselerinin gıda enflasyonu üzerindeki etkileri. Üçüncü olarak mevcut verilerle tahmin ettiğimiz çıktı açığı daha sınırlı bir dezenflasyonist etkiye işaret etti. Dördüncü unsur yönetilen yönlendirilen fiyatların ilgili varsayımlarımızdan yüksek gelmesi.

