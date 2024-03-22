22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim geliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 09:47 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:15 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dün akaryakıta gelen çifte zammın ardından bu kez de indirim geliyor. 23 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira ucuzlayacak. Peki 22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum...