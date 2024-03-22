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Haberler > Ekonomi > 22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim geliyor

22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akaryakıta gelen çifte zammın ardından bu kez de indirim geliyor. 23 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira ucuzlayacak. Peki 22-23 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

21 Mart itibarıyla benzin ve motorine çifte zam gelmişti. Benzinin litresi 1 lira 34 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 11 kuruş zamlanmıştı. Bu gelişmenin ardından akaryakıta şimdi de indirim geliyor. 23 Mart Cumartesi itibarıyla motorin 1 lira ucuzlayacak. Peki 22 Mart itibarıyla benzinin litre fiyatı ne kadar? Motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

23 MART İTİBARIYLA MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

23 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira indirim geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 42 lira bandına düşecek. 

22 MART İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA?

Motorin 

İstanbul (Avrupa): 43,03 TL
İstanbul (Anadolu): 42,96 TL
Ankara: 43,85 TL
İzmir: 44,05 TL

Benzin

İstanbul (Avrupa): 43,45 TL
İstanbul (Anadolu): 43,36 TL
Ankara: 44,21 TL
İzmir: 44,41 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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