Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunmaya ayrılan devasa bütçelerin, doğru stratejiyle ve yerli-millî kabiliyetlerle desteklenmediği müddetçe, güvenlik hedeflerini teminat altına almaya yetmeyeceğini söyledi.

Kriz anında “kaynak koduna” erişilemeyen bir sistemin, yazılımı yapanın iradesine göre hareket ettiğini vurgulayan Kacır, “Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değildir. AR-GE’siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayii kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının takvimine, lisansına, onayına ve siyasi şartlarına mahkûm olur” diye konuştu. Kacır, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını, dünyada satılan her üç askerî insansız hava aracının ikisinin Türk firmaları tarafından üretildiğini ve Türkiye’nin kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren ve üreten 10 ülkeden biri olduğunu söyledi.

ALTAY tankından SİPER füzesine, MİLGEM’den TCG Anadolu’ya, Bayraktar TB3’ten GÖKTÜRK ve İMECE uydularına kadar yerli ve millî ürünlere dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti: Balistik füzemiz TAYFUN’un test atışlarına devam ediyoruz. İki bin kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve millî olarak üretiyoruz. 3 bin 500’ü aşkın şirket, 100 bin çalışanla 185 ülkeye 10 milyar dolar savunma sanayii ihracatı gerçekleştirdik.

Kacır, bakanlık olarak, kamu kurumlarının, özel sektör girişimlerinin ve üniversitelerin savunma sanayisi alanındaki yatırımlarını ve AR-GE projelerini güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, şu bilgiyi verdi: Son 23 yılda 965 savunma sanayii yatırımını teşvik ettik, 369 milyar liralık yatırımın önünü açtık, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 142 savunma sanayii projesine ve 4 bin 300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar liralık kaynak sunduk.

Haberle İlgili Daha Fazlası