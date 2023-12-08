4 milyar TL'lik destek ödemeleri bugün hesaplarda: Binlercesini ilgilendiriyor

8 Aralık 2023 10:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:34

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aile Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç veya ihityaç sahibi ailelere milyonlarca liralık ödemeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

BUGÜNE KADAR 60.3 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Bakan Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

4 MİLYAR TL'LİK ÖDEMELER BUGÜN YATIRILIYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız” diye konuştu.