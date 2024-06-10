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4 ülkeye 5 heyetle ihracat hamlesi! Yüzde 4,5 artışı büyütecek yakın iş birliği dönemi başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 ülkeye 5 heyetle ihracat hamlesi! Yüzde 4,5 artışı büyütecek yakın iş birliği dönemi başlıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, TİM’in organizasyonuyla 5 heyetini bu yıl içinde İngiltere, Cezayir, Çin ve ABD’ye gönderiyor. İş adamları 4 ülkeyle Türkiye’nin ticaret hacmini yükseltecek temaslarda bulunarak antlaşmalar imzalayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 4,5 oranında arttırarak 106 milyar 914 milyon dolara ulaştıran Türkiye, önümüzdeki dönemde 4 ülkeye 5 ayrı ticaret heyeti gönderecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde organize edilen ziyaretlerin ilki İngiltere’ye yapılacak. Birleşik Krallık’a yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla İngiltere’ye tüm sektörleri kapsayan “Genel Nitelikli Ticaret Heyeti” programı gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak ve 13 Haziran’a kadar devam edecek program kapsamında Londra’da iş görüşmeleri yapılacak.

İNGİLTERE’DEN SONRA CEZAYİR

İş adamlarının ikinci adresi Cezayir olacak. Türk iş dünyası, Cezayir ile olan dış ticaret hacmini artırmak, yeni iş birlikleri tesis etmek, pazar araştırması yapmak ve yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 23-26 Haziran arasında Cezayir’in başkenti Cezayir’e gidecek.

Önümüzdeki dönemde iş dünyasının ticaret için odaklanacağı yerlerden biri de Çin olacak. 31 Ağustos- 4 Eylül arasında Çin’in Shenzhen şehrine gidecek iş insanları, Çin ile dış ticaret hacminin artırılması amacıyla, yeni iş birlikleri kurmak için görüşmelerde bulunacak. Ayrıca firmalar, pazar araştırması yaparak yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Ayrıca, 3-7 Eylül arasında da Hong Kong’a tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilecek. Hong Kong’daki organizasyona Hong Konglu iş adamları davet edilecek ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.

ABD’DE İKİLİ GÖRÜŞMELER 

Türk iş dünyası, ABD ile de yakın temas kuracak. 16- 19 Eylül arasında ABD’ye tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilecek. Houston’daki organizasyonda Türk iş adamları ile ABD’li iş adamları, ikili iş görüşmeleri yapacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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