45 milyon avroluk yatırım! Yenilenebilir enerjide küresel hedef belirlendi

İş Bankası Grubu ve Türkiye Yeşil Fonu, yerli yenilenebilir enerji üreticisi Ateş Çelik’e 45 milyon avroluk yatırımla ortak oldu. Ortaklıkla birlikte şirketin ihracat kapasitesi artırılarak küresel pazarda büyümesi hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye’den küresel açılım sinyali geldi. İş Bankası Grubu ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ana yatırımcısı olduğu Türkiye Yeşil Fonu, yerli ekipman üreticisi Ateş Çelik’e toplam 45 milyon avroluk yatırımla ortak oldu. Bu yatırım, şirketin yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha hızlı ilerlemesini amaçlıyor.

Ortaklığa dair pay devir sözleşmesinin imza süreci tamamlandı. Yatırım, İş Bankası Grubu iştiraklerinden Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği Temiz Enerji Girişim Sermayesi ve Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi yatırım fonları ile Türkiye Yeşil Fonu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yatırım yapılan payların yönetim ve temsil yetkisi ise İş Bankası Grubu’nun yenilenebilir enerji alanındaki iştiraki İş Enerji’ye devredildi.

155 MİLYON DOLARLIK FİNANSMANLA KURULDU

Bu yatırım, aynı zamanda Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. TSKB’nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankası'ndan sağladığı 155 milyon dolarlık finansmanla kurulan fon, emisyon salımını azaltan, kapsayıcı dönüşüm odaklı projeleri desteklemeyi amaçlayan Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Ateş Çelik’in bu ortaklıkla birlikte üretim kapasitesini artırması, ihracat odaklı büyüme stratejisini hızlandırması ve küresel pazardaki payını genişletmesi bekleniyor. Aynı zamanda bu adım, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları alanındaki rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip.