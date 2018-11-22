Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

Hükûmet, yakında açıklayacağı Uçtan Uca Yerlileşme Programı ile ithalata bağımlılığı azaltarak, yerlilik oranını artırmayı hedefliyor. Yerlileşme hamlesi ile ilgili programı için gün sayılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Varank “Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) bu yıl 17’ncisini düzenlediği MÜSİAD Expo dün başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Varank, etkinlikte bu yıl 140 farklı ülkeden, sekiz binin üzerinde yabancı katılımcının ağırlandığını dile getirdi. Varank, sanayinin daha da güçlenmesine verdikleri önemin altını çizerek, bu kapsamda sanayi sektöründe rekabeti artırmak, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek, yerlileşme ve markalaşmayı sağlamak, ithalata bağımlılığı azaltmak, stratejik ürünlere teşvik vermek gibi amaçlarla hayata geçirdikleri faaliyetlerden bahsetti. Türkiye’de yatırım yapan ve üreten her firmanın Türk firmalarından farksız olduğunu vurgulayan Varank “Dolayısıyla buradaki yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı’nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ekimde Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke arasında 17 sırayükselerek 43’üncülüğe yükseldiğini anımsatan Varank, bürokrasinin azaldığını, yatırımcıların hayatlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Varank, MÜSİAD ismindeki iş adamları kelimesinin asla cinsiyetçi bir ifade olmadığını ancak bazı hanımefendilerin bu kelimenin iş insanları olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını belirttiğini aktardı.

MÜSİAD’DAN 5000 KİŞİYE İSTİHDAM

Bu yıl bir önce etkinliğe nazaran katılımcı sayısını 6 kat artırdıklarını dile getiren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, şunları söyledi: Yaygın katılımlı, çok ortaklı, faizsiz finanse edilen Türk tarımına katkı sunacak olan Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri üzerine çalışmalarımız sürüyor. Altaca Enerji partnerlerliğinde gerçekleştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacak. Yatırımcı olarak yatırım bölgesinde “yerel MÜSİAD üyelerinin” projeyi desteklemesi öngörülüyor. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.