Milli Savunma Bakanlığı'nın 'Ay Yıldız Karargahı'ndaki ilk toplantıya ilişkin değerlendirme geldi. Karargahta bakanlara resepsiyon verileceği belirtilen açıklamada, "Savunmada stratejik bir merkez niteliğinde olacaktır. Komutanlıkların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda ilk kez gerçekleştirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantının yapıldığı Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacağını belirtti.

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KOMUTANLIKLAR AYNI ÇATIDA BİRLEŞECEK

Tuğamiral Aktürk, "Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi ile Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Yerleşkenin ay yıldızlı al bayraktan ilham alınarak tasarlandığını ifade eden Aktürk, "Özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karargâhın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda stratejik bir merkez niteliği taşıyacağını vurgulayan Aktürk, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ile NATO'nun üst düzey temsilcilerine de bu karargâhta resepsiyon verileceğini bildirdi.

"NATO ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin önemine dikkati çeken Aktürk, "Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Aktürk, zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da savunma yatırımları ile transatlantik savunma sanayii iş birliğine katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Aktürk, Türkiye'nin NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kapsamında bir yıl süreyle başarıyla yürüttüğü NATO Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini Hollanda'ya, Hava Unsur Komutanlığı görevini ise Fransa'ya devrettiğini bildirdi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında karşılıklı askerî heyet ziyaretlerinin de sürdüğünü kaydetti.

İSRAİL'E TEPKİ

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, İsrail'in bölgedeki saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera'da Suriye'nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam etmektedir" dedi.

"1915 OLAYLARI KARARI, SUÇ ÖRTME ÇABASI"

İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararları da eleştiren Aktürk, "Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükûmeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin ise tarafların sağduyulu ve sorumlu davranmasının bölgesel barış açısından önem taşıdığını dile getirdi.

BİR HAFTADA 7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, son bir haftada 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imhasına devam edildiğini söyledi.

Hudut güvenliğine ilişkin de son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 331 kişinin yakalandığını, 844 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini belirten Aktürk, yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısının 5 bin 299'a, engellenen kişi sayısının ise 40 bin 134'e ulaştığını kaydetti.

Hakkâri hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini de bildiren Aktürk, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgelerinde şehit olan iki asker için başsağlığı diledi.

NATO EĞİTİMİ, DENİZ GÖREVLERİ VE VENEZUELA'YA DESTEK

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, NATO NEXUS ACE kapsamında 3 Temmuz'da muharip uçaklar ile NATO AWACS uçağının katılımıyla eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin yurt içi ve yurt dışındaki liman ziyaretlerinin sürdüğünü ifade eden Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığının NATO Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vereceğini bildirdi.

Venezuela'daki depremlerin ardından bölgeye gönderilen TSK Doğal Afetler Arama Kurtarma timleri ile AFAD personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti.

GÖKBEY VE ALP-300G ENVANTERDE!

Savunma sanayiindeki son teslimatlara da değinen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Genel Maksat Helikopteri Gökbey'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

Aktürk, MKE tarafından TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 24 ülkenin askerî ataşelerinin katılımıyla gerçekleştirilen atışlı test ve tanıtım faaliyetinin başarıyla icra edildiğini belirterek, "Kamikaze ve sürü dron saldırısı ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test ve tanıtım faaliyeti başarıyla icra edilmiş, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi.

Aktürk, ASELSAN tarafından da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına çeşitli haberleşme, füze fırlatma, anti-drone ve hassas güdüm sistemlerinin teslim edildiğini aktardı.

14 Temmuz'da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askerî öğrenci seçim faaliyetlerinin 7 Ağustos'a kadar süreceğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik ücretinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesinin ardından açıklanacağını sözlerine ekledi.

SURİYE'YE DESTEK MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kaynaklar, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarının hatırlatılması üzerine, saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar verdiğini belirtti.

Kaynaklar, "İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay daha uzatılan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu'nun (UNDOF) da görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan kaynaklar, "UNDOF'u İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ASKERİ HASTANELER AÇIKLAMASI

Askeri hastanelere ilişkin soruya da cevap veren kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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