59 milyar dolarlık spekülasyon! Shell-BP birleşmesi gerçek mi?

Shell, BP'yi satın alma iddialarını yalanladı. 'Spekülasyondan ibaret, görüşme yok' açıklamasıyla hisselerdeki hareket durdu. BP'nin 59 milyar sterlinlik piyasa değeri ve yeşil enerji stratejisindeki belirsizlikler, dev birleşme spekülasyonlarını güçlendiriyor.

Shell, daha küçük rakibi BP’yi satın alacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Wall Street Journal, çarşamba akşamı yayımladığı haberde, İngiltere merkezli iki enerji devi arasında görüşmelerin erken fakat aktif bir aşamada olduğunu, bazı kaynaklara dayandırarak bildirmişti.

Haberde ayrıca BP'nin bu teklifi değerlendirmekte olduğu öne sürüldü.

ŞİRKETTEN NET AÇIKLAMA

Haber, Londra Borsası kapandıktan sonra yayımlandı ancak New York'ta işlem gören BP hisseleri haberi takiben yüzde 10 yükseldi; Shell’in hisseleri ise düşüşe geçti.

Shell ise Sky News’e yaptığı açıklamada, “Bu, piyasadaki başka bir spekülasyondur. Herhangi bir görüşme yapılmamaktadır. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, Shell’in değerini artırmaya yönelik performans, disiplin ve sadeleşmeye odaklanmayı sürdürüyoruz” dedi.

59 MİLYAR STERLİNLİK SPEKÜLASYON

Bu açıklamanın ardından BP hisselerindeki yükseliş yavaşladı. BP ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yatırımcılar tarafından uzun süredir olası bir satın alma hedefi olarak görülen BP’nin piyasa değeri çarşamba itibarıyla yaklaşık 59 milyar sterlindi. Shell’in piyasa değeri ise 153 milyar sterlini aşıyordu.

İki şirket arasındaki bu fark, BP’nin eski CEO’su Bernard Looney döneminde 2020’de başlayan yeşil enerji dönüşümünün ardından daha da açıldı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışlar, bu stratejiyi zorladı.

BP’nin mevcut CEO’su Murray Auchincloss, Şubat ayında yatırımcı baskısıyla bu stratejinin çoğunu gözden geçirerek yeniden şekillendirmişti. Şirketin yüksek borcu da, potansiyel satın alma ilgisinin önünde engel olarak görülüyor.