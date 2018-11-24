Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Brexit ile birlikte İngiltere’nin yeniden kendi sanayiini kuracağını anlatan Sarıbekir, bu sebeple İngiltere’nin ambalaja ihtiyacı olacağını belirterek “İngiltere’ye zaten iyi satış yapıyoruz. Brexit sonrası sektörümüz için çok daha büyük fırsatlar var” dedi. Sarıbekir, korumacılık politikalarına da değinerek, ABD’nin probleminin Çin ile olduğunu bu sebeple Türk şirketler için ABD’de büyük fırsatlar olduğunu anlattı. ASD Başkanı Sarıbekir, Avrasya’nın ambalaj sektörü merkezinin Türkiye olduğunu ve sektörün pazar büyüklüğünün 23 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ambalajın dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğuna işaret eden Sarıbekir, bu yılı 4 milyar dolar ham madde ithalatına mukabil 5 milyar dolar ihracatla bitireceklerini ifade etti. Sarıbekir, hızlı tüketim ürünlerinde ambalajın toplam maliyet içerisindeki payının yüzde 3 ila 5 arasında değiştiğini ifade ederek bazı ürünlerinin fiyatlarının ambalajlara gelen zam yüzünden yükseldiği iddialarının doğru olmadığını belirtti. Ambalajın ham maddesinin ithal olduğunu ve dövizdeki artışın fiyatlara yansıdığını kaydeden Sarıbekir, bu artışın da ürünlerin nihai fiyatı üzerinde ufak da olsa bir etkisinin olduğunu sözlerine ekledi.