Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

ANALİZ

Tepki alımları ile 1 Ekim’de 100.647 puan görülse de, piyasalarda yaşanan “malum” sıkıntılardan dolayı bu nokta aşılamadı. Yeniden 90 binlere doğru yol aldık. Ekim ayının son haftasından itibaren yaşanan süreç; kabaca yukarıda 96 bin, aşağıda 88 bin 500 aralığında geçiyor. Yani “dar alanda kısa paslaşma” durumu hâkim. Şu anki durum, aynı zamanda bir ‘dip çalışması’ gibi de görünüyor.





Ağustostaki kur şokunun ardından yükselen faizler ve enflasyon; son çeyrekte ve devamında, ekonomide bir daralma ihtimalini artırdı. Şirket kârlılıkları üzerinde de ciro azalması, yükselen finansman ve ham madde giderleri gibi sebeplerden dolayı bir miktar gerileme bekleniyor. Borsa, haftalardır bu durumu fiyatlıyor. Bu süreçte hava yolu, savunma gibi ihracat yapan, döviz kazanan sektörler, perakende zincirleri gibi düzenli nakit akışı olan firmalar diri duruyor. Bankacılık sektöründe kârlar hafif geriliyor. Telekom, gayrimenkul, enerji gibi sektörler ise biraz daha etkileniyor. Sonuç olarak borsada alımların cılız kalması, ‘daralma’nın boyutunun tam netleşmemesinden kaynaklanıyor. Son dönemde yaşanan toparlanmanın daha da hız kazanması halinde, canlı yükseliş başlayabilir.

TÜNELİN UCUNDA ELMAS MI VAR?

Borsanın 2018’deki performansına bakıldığında; şubatta başlayan düşüş trendi, ağustos ortasında son bulmuş gibi görünüyor. Buradan gelen tepki hareketi, 100 bin puanı aşamadı. Şu anda teknik anlamda bir “elmas formasyonu” oluşuyor. Bu formasyon aşağıda gerçekleştiği için, muhtemel bir dönüşün işaretçisi olabilir. Önemli olan; 90 bin puanın üzerinde kalıcılık, 95-96 bin puanın üzerinde, günlük ve haftalık kapanışlar yapmak... Makro cepheden gelecek olumlu haberler, faizin ve dövizin stabil kalması gibi gelişmeler olumlu havayı destekler. 96 bin direncinin kalıcı olarak aşılması halinde, yeniden 100 bin puanları konuşuruz. Aşağıda 90 bin - 88 bin 500 destek bölgesinin korunması da çok önemli...