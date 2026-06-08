CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları tekrar başladı
Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte botlarla çay üzerinde yeniden başladı.
- Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında dengesini kaybederek suya düştü.
- Yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.
- Erten, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
- Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Gece termal dron ile yapılan aramalarda sonuç alınamadı.
- Günün ağarmasıyla arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
- AFAD ekipleri botlarla ve dere kenarında tarama yapıyor.
Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeşilköy mevkiinde seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu otomobil, yolculuk sırasında mola verdi.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMARI TEKRAR BAŞLADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile yapılan çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları tekrar yoğunlaştırıldı.
AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini devam ettirirken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarını sürdürüyor.