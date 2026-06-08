Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte botlarla çay üzerinde yeniden başladı.

Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeşilköy mevkiinde seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu otomobil, yolculuk sırasında mola verdi.

Mustafa Erten

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu.

CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları tekrar başladı

ARAMA ÇALIŞMARI TEKRAR BAŞLADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile yapılan çalışmalarda Erten'e ulaşılamadı. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları tekrar yoğunlaştırıldı.

CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmaları tekrar başladı

AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini devam ettirirken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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