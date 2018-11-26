Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de helal pazarında gıda ve kozmetiğin ön plana çıktığına, bunların yanı sıra helal turizm, finans, enerji gibi İslam dünyasının hassasiyet gösterdiği alanların da bulunduğuna işaret eden Pekcan; helal pazarının dünyada 4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi kapsadığını bildirdi. Dünyada 400 civarında helal belgesi veren kuruluş bulunduğunu ancak bunları akredite eden çatı yapı olmadığını dile getiren Pekcan “Vereceği akreditasyon karşılığında ülkeye döviz kazandırmayı, ihracatın önündeki belge engelini kaldırmayı amaçlayan HAK, bu alanda lider konumda olmayı amaçlıyor” diye konuştu. 29 Kasım-2 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek fuara 70’i aşkın ülkeden temsilciler, birçok sektörden de 250’nin üzerinde uluslararası firma katılacak. Organizasyonda 300’e yakın B2B görüşmesi yapılacak.