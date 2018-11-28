Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan’ın destek verdiği, TOBB ve Turkcell tarafından hayata geçirilen projede Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile 5.000 kadına ulaşılması hedefleniyor. Projenin Beştepe’de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan “Kadınların içinde olmadığı bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Bu hedefi on ikiden vurmanın tek ön koşulu da, kadınların bu süreçte mutlaka ve eksiksiz olarak yer almalarıdır. Bu vesileyle teknoloji üretmenin yalnızca bir zümreye ait olmadığını gösteren ve ilk günden beri kadınları güçlendirmek için çalışan Turkcell’i ve TOBB’u kutluyorum” dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da ‘Geleceği Yazan’ 100 başarılı kadını Turkcell bünyesinde istihdam ettiklerini, onlarla uygulamaları kusursuz hâle getirdiklerini söyledi. Bu yıl ayrıca hiçbir ön koşul olmadan, yaş ve bilgi seviyesinden bağımsız, isteyen tüm kadınların katılabileceği “Dijital Okuryazarlık Programı” da hayata geçirilecek.

60 ŞEHİRDEN 1359 KADIN

Projeye ilk yıl 60 şehirden 1.359 kadın girişimci başvurdu. Eğitimler sonunda 100 kadın uzaktan çalışarak test uzmanı olarak istihdam edildi. Emine Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça projenin yeni dönem tanıtım toplantısında katılımcı ve eğitmenlere teşekkür etti.