Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu yıl “Hayata Değer” temasıyla gerçekleştirilen, Türkiye’nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerinin ödüllendirildiği programın kazananları, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Burada konuşan Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay; İbrahim Bodur’un, kendisinin ve Kale ailesinin hayattaki rol modeli, ilham ve güç kaynağı olduğunu ifade ederek ondan devraldıkları değerlerin en büyük miras olduğunu söyledi. Bodur’un, genç yaşta Anadolu’da kalkınmanın önünü açtığını dile getiren Okyay, Türkiye’de sosyal girişimciliğe daha fazla dikkat çekilmesine ve bu alanın gelişmesi için farkındalığın artmasına katkı yapmak istediklerini ifade etti. Bu yolculukta, dünyanın 92 ülkesinde 3 bin 500’den fazla sosyal girişimciyle yakından çalışan Ashoka Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini anlatan Okyay; Bodur’un, değişimin önünü açan, cesur, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımını, yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti. Okyay “Sosyal girişimciliğe daha fazla dikkat çekilmesini istedik. Yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmak için bu etkinliği düzenliyoruz. En büyük arzumuz, bu gönül projemizin uzun soluklu olması” dedi.