Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörü, yılın 11 aylık döneminde yüzde 16 artışla, 1 milyar 782 milyon dolar dış satıma ulaştı. Sektörün, son yıllarda 200 milyon doların üzerinde gerçekleşen aralık ayı performansları dikkate alındığında, yıl sonunda 2 milyar dolarlık eşiğin aşılması bekleniyor. En fazla ihracat yapılan ülke, 644 milyon dolarla ABD oldu. Onu 211 milyon dolarla Almanya ve 150 milyon dolarla Umman izledi. Hollanda, Hindistan, Katar, İngiltere, Polonya, Fransa ve Azerbaycan da yüklü ihracat yapılan ülkeler arasında... Türk savunma sanayisi firmalarının, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarında imzaladıkları sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü, yaklaşık 800 milyon doları bulmuştu. TUSAŞ ile Pakistan arasında da 30 ATAK helikopterinin satışı için sözleşme imzalanmıştı. Pakistan’la, MİLGEM üretimi için de anlaşma sağlanmıştı.