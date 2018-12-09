Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih’in ardından ikinci sondaj gemisi de Akdeniz’e doğru yola çıktı. Ocak ayı sonunda Akdeniz’e ulaşması beklenen sondaj gemisi derin sularda petrol ve gaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada sınırlar ve kara suları içindeki hidrokarbon rezervlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtti. Dönmez, Oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz’de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek “Fatih sondaj gemimizle de derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Yola çıkan ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz’de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz’de sondajlarımıza devam edeceğiz. Mersin açıklarında da sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. İnşallah buralarda varsa bulma gayretiyle çabamız devam edecek” diye konuştu.

Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: Nitekim, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir projenin hayata geçemediğini görürsünüz. Nabucco’nun çöküşünde bu gerçeği tüm dünya bir kere daha gördü. Ancak, bu tip anlamsız ve jeopolitiği yok sayan adımlar durmaksızın devam ediyor. Bu rüyaların peşine düşenlere bir kez daha şunu hatırlatmak isterim ki, bu bölgede Türkiye’nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez. Türkiye’yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlıyız.

Bu alanlarda sabır, inanç ve azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Dönmez, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ve TürkAkım projeleriyle de Türkiye’nin Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan kilit bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

GAZ SIKINTISI YOK

Geçen ay Artvin ve Şırnak’a gaz ulaştırılmasıyla 80 ile gaz götürüldüğünü aktaran Dönmez, böylece 15 milyon abonenin gazla buluştuğu ve şu anda nüfusun yüzde 62’sinin bu yakıtı kullandığı bilgisini paylaştı. Bakan Dönmez “Yılbaşı itibarıyla Hakkâri’ye de gidecek ve 81 ilin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız.” dedi. Dönmez, gazda üç milyon potansiyel abonenin daha söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: Bu da gaz ulaşan nüfusu yüzde 72 seviyesine çıkaracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 100 günlük icraat programı kapsamında 42 ilçeye daha gaz götürdük. Bugün artık yıl sonu itibarıyla 500 ilçeye ulaşmış olacağız. Toplam ilçelerimizin neredeyse yarısı artık gaz kullanır hâle geldi. Bugün artık 130 bin kilometrelik gaz şebekesi uzunluğuyla dünyanın etrafını üç kere dolaşacak bir altyapıda. Artık arz güvenliğiyle ilgili bir endişemiz de kalmadı. Geçen yıl günlük 250 milyon metreküplük gaz çekiş miktarıyla bir rekora imza attık. Geçen yıl ve bu yıl ilk defa hiçbir kesintiye gitmedik. Sisteme gaz arz kabiliyetimiz şu anda 303 milyon metreküp seviyesinde, yani yüzde 20 fazlamız var.