Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle büyük bir dönüşüme giren Türkiye, yeni yönetimin ilk 100 günlük eylem planı ile birçok alanda önemli mesafe katetti. Yaşanan onca sıkıntıya rağmen, ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaşıldı. Programda yer alan 400 eylemden 340 tanesi tamamlandı. İlk etabı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, Millet Bahçeleri gibi atılımlar, bu icraatlar arasında öne çıktı. İlk dönemden kalan 60 eylemin tamamlanması için ise çalışmalar devam ediyor. 400 eylemin hepsi için 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörülüyor. Gerçekleşen icraatlar için ise, 37,3 milyar lira harcandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mali disiplinden taviz vermeden Türkiye’nin kalkınma ve yatırım hamlesini sürdüreceğini vurgulayarak, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nı da dün açıkladı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak icraatları anlatan Erdoğan, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı’mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz” dedi.



2019 YAŞLI YILI

İkinci 100 günlük dönemde çalışmaların kapsamını genişleterek yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle, 2019 yılını “Yaşlı Yılı” ilan ederek, Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenleyeceklerini söyledi. “81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz” diyen Erdoğan, Aile Sosyal Destek Programının muhtarların da katkısıyla yaygınlaştırılacağını ifade etti. İşverenler için “Kolay Belge-Kolay Hizmet” elektronik uygulamasını hayata geçirerek, apartman ve iş hanı görevlileri için de “Kolay İşverenlik Uygulaması”nın kapsamını genişleteceklerini aktaran Erdoğan, bunların olmayan şeyler olduğunu ancak şimdi uygulamaya koyulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Olanı yapmak kolay, hayatı kolaylaştırmak için ne lazım, onu uygulamak önemli. İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz. Trafik Enstitüsü’nü kuruyor, ‘Yaşam Tüneli’ gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Kimlik ve ehliyette randevu süresi 10 güne düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin etkin şekilde süreceğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanlığınca, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne düşürülecek. PKK/PYD ve FETÖ/PDY başta olmak üzere, bütün terör örgütleriyle mücadele kapsamında 2 bin 697 planlı operasyon icra edilecek ve farkındalık faaliyetleriyle 500 bin kişiye ulaşılacak” dedi.

Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 eylemi hayata geçirecek. Bu kapsamda Türkiye Kalkınma Fonu kurulacak. En az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulacak. Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak. KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilecek. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.



Tesislere ve çiftçiye hibeler

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ikinci 100 günlük dönemde 28 eylem planlanıyor. Bu kapsamda 2 bin 250 genç çiftçiye 30’ar bin lira hibe verilecek. Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı kapsamında tamamlanan 505 yatırıma, 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. 23 ilde 41 sulama tesisi tamamlanarak, 475 bin 430 dönüm tarım arazisi sulamaya açılacak. Sudan’da 2 milyon dönüm tarım arazisi hazır hale getirilecek. Antalya’daki TİGEM arazisinde 5 türde tohum üretilecek.

Kanal ve 3 katlı tünelde ihale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 35 proje hayata geçirilecek. Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için ihaleye çıkılacak. 9 ilde 10 hemzemin geçit, alt ve üst geçide dönüştürülecek. Konya YHT Garı hizmete girecek. 65 ilde 143 projenin açılışı yapılacak, 23 ilde 37 projenin temeli atılacak. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarında 73 km daha yol yapılacak. e-Devlete 116 yeni hizmet eklenecek.

Stokçuya kalkan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın koordinasyonunda 16 eylemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tüketicinin korunması faaliyetlerinin yerel yönetimlere yaygınlaştırılması sağlanacak. Yenilenen 3 gümrük kapısı hizmete açılacak, 1 gümrük kapısının modernizasyonu için temel atılacak. Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi, 8 yerde devreye alınacak.



1.000 maden sahası açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önemli icraatlara imza atacak. Hakkâri’ye doğalgaz götürülerek, 81 il merkezinin hepsine bu imkân sağlanacak. Bin tane maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacak. Akdeniz’de hidrokarbon aramalarına devam edilecek. TürkAkım hattının Türkiye topraklarındaki kara kısmının yapımına başlanacak. Tarım sektörü için üç yeni “Bor Gübre” üretimine başlanacak. 100 günde 500 bin ton rafine bor ürünü satışı tamamlanacak.



KOBİ’ler için 274 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 36 eylem için çalışmalarına hız verecek. AR-GE merkezlerinin sayısı yüzde 10 artırılarak bin 100’e ulaştırılacak. Giresun, Ankara, Bayburt, Çankırı ve Çorum’daki 5 OSB hizmetine sunulacak. Gaziantep’de 1 megavat ka-pasiteli biyogaz tesisi açılacak. MİLGES projesi kapsamında hazırlıklar tamamlanacak. 4 adet yüksek güvenlikli THz görüntüleme sistemi gümrüklerde devreye alınarak. Yerli ve millî üretim için KOBİ’lere yaklaşık 274 milyon lira destek sağlanacak.



255 zırhlı araç teslim edilecek

Savunma sanayiinde Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine geçilecek. Atak Helikopteri Projesi kapsamında 2 helikopter, zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç, 7 İHA teslimatı yapılacak. Millî Gemi Projesi “İ” sınıfı firkateyn (5. gemi) sözleşmesi imzalanacak, 7 tank modernize edilecek. 150 bin metrekare alan mayından temizlenecek. TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarında kabul işlemleri tamamlanacak.



Öğretmene ‘3600’ tamam

Milli eğitime ilişkin birçok reform ve yenilik de geliyor. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde, Hazine’nin kesinti oranı yüzden 15’den yüzde 1 indirilecek. Yerli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi için, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliği yapılacak. 600 okul açılacak.



AKM inşaatı başlayacak

Kültür-sanat ve turizm alanında da atağa geçilecek. İstanbul’da bulunan yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatına başlanacak. Bakanlıkça “Türkiye Markası”nın yeniden oluşturulması için marka stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülecek. Yurt dışında 15 adet “Anadolu Okuma Evi” açılacak. Bakanlık, 10 klasik eser basacak. Turizm Yatırım ve İşletme Belgeleri başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak. 81 ilde 69 kültürel mekan ve eserin açılışı yapılacak.

Emlak Bankası faaliyete geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 79 ilde toplam 240 açılış yapılacak, 33 ilde 52 temel atılacak. Altyapı yatırımlarının yanında, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri inşa edilecek. Emlak Bankasının yapılandırma süreci tamamlanarak faaliyete geçirilecek. Atık Programı kapsamında, toplam 18 katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihaleleri yapılacak.