Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI ADANA

Dünya teknolojideki yarışını 4’üncü sanayi devrimine göre şekillendirirken, Türkiye’deki KOBİ’ler yarışı geriden takip ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirme çalışmaları, hükûmetin Endüstri 4.0’a ulaşmak için teknoloji yatırımlarına verdiği destekler olsa da sektörler yeni devrime pek de hazır görünmüyor. Dün açıklanan bir rapor ise Türkiye’nin önde gelen sektörlerinin, dünya ile rekabet edebilmesi için gerekli olan dijitalleşmede olması gereken yere uzak olduğunu gösterdi. Dünyanın ulaşmak istediği nokta 4.0 olarak adlandırılırken, Türk KOBİ’lerinin 2.5’lerde olduğu dile getirildi. Türkiye ekonomisinin öncü sektörleri olan otomotiv, tekstil ve tarım sektörlerinin dijitalleşme yol haritasını ortaya koyan Dijital Anadolu 2: Sektör Bazlı Dönüşüm Yol Haritası raporu, Adana’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) iş birliğiyle hazırlandı. 191 firma davetiyle yapılan üç farklı ildeki çalıştay sonuçlarına ve 47 firma ile derinlemesine anket çıktılarına göre “2.9” seviyesi ile Endüstri 4.0’a en yakın sektör otomotiv. Tekstil ve hazır giyim, teknik altyapı, akıllı üretim ve insan, organizasyonda Endüstri 2.5 seviyesine yaklaşırken, seracılık ise akıllı üretim ve organizasyonda Endüstri 2.0’ın biraz üzerinde yer aldı.

Rekabetçilik liginde yarışan ülkeler için en önemli kaldıracın dijital dönüşüm olduğuna dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Dijitalleşen dünyada geleneksel iş kolları tarihin derinliklerinde kaybolurken; hayal gücünün, bilgi ve teknolojiyle harmanlandığı yeni iş kolları, farklı yatırım alanları, inovasyon odaklı yeni meslekler ortaya çıkıyor. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabilir” dedi.

KOBİ’LERE TAVSİYELER

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, KOBİ’lere tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’nin gündemi A’dan Z’ye dönüşüm olmalı

KOBİ’lerde dijitalleşme farkındalığı oluşturmak için TÜRKONFED’in çıktığı yolculuğun 2018 yılındaki son durağı Adana oldu. TÜRKONFED’in Anadolu’da üretime odaklanan KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’a hazırlanabilmeleri amacıyla dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde yol haritası belirleyebilmek hedefiyle Türkiye İş Bankasının desteğiyle yürüttüğü Dijital Anadolu Projesi’nin 2018 yılı kapanış toplantısı, Çukurova SİFED ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ’lerin dijitalleşmesi yolunda rehberlik etmek için 5 kentte 1250 KOBİ’ye ulaştıklarını, ülkenin gerçek gündeminin ‘A’dan Z’ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inandıklarını söyledi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, “KOBİ’lere, dijitalleşme yolculuğunda kullanıcı deneyimi odaklı bir strateji izlemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.