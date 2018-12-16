Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. TİM’in 2019 hedefleri ile dijitalleşme süreci ve projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Bakan Pekcan, TİM’in Türkiye’yi dünyanın her noktasında başarıyla temsil ettiğini belirterek “TİM ihracat alanında ve ülkemizin dış ticaret politikalarını oluşturma süreçlerindeki en önemli ortaklıklarımızın başında geliyor. Dünya ekonomisi böyle tarihî bir dönemden geçerken hepimizi de tarihi bir görev bekliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denklemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Problemlere odaklanıp bahaneler üretmek yerine, çözümlere odaklanıp yeni politikalar geliştiriyoruz. 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hâle gelmek, iç ticareti modern çağın gereklerine göre modern mevzuatlarla ve dijitalleşme ile geliştirmek, üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Bizi bu başarıya götürecek tüm bu çalışmalarda TİM’i çok değerli bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bakanlık olarak ihracatçılarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen talepleri dikkatle inceliyor ve sorunlarına hızla çözüm üretiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Bakanlığımıza TİM tarafından toplam 231 talep iletildi. Bunları beraber başaracağız” dedi

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracatta dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, “İhracatın gerçek uzmanı TİM’dir. Hedefimiz bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir. 2019’da öncelikli hedeflerimiz arasında TİM’in dijital dönüşümünü gerçekleştirmek yer alıyor. Bu kapsamda e-İhracat seferberliği başta olmak üzere çeşitli çalışmaları hayata geçireceğiz. İhracatın fahri elçileri yurtdışında görev yapan ticaret müşavirlerimizi ihracatçılarımızla buluşturarak bu alanda önemli bir açılım sağlayacağız” diye konuştu.