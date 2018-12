Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Mevcut ekonomik şartlarda bir takım sıkıntılar yaşayan Türk gayrimenkul sektörü, çıkış yolunu yeni açılımlarda aramaya başladı. Sektörün büyük oyuncularından Nef, bu kapsamda geçtiğimiz ocak ayında Nef Global’i kurmuş, kasımda Londra’daki “Nef Brentford” projesini hayata geçirmişti. Şirket şimdi de “Nef Brooklyn” için kolları sıvadı. Yeni proje için “Level One Holding” ve “Astor Realty Within Reach Inc” ile ortaklık sözleşmesi imzalandı.



BU KONSEPT BİZİM

Yabancı ortaklarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “Ocak ayında Nef Global’i kurduğumuzda üç kişilik kadro ile yurt dışında 62 ayrı firma ile masaya oturduk. Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz, 2023’te 10 ayrı metropolde olmak. Dünyadaki işlerin hamallığını yapıyoruz. Hâlbuki ihracatta özgün üretim için, fikrî mülkiyet ve marka hakkına sahip olunması önemli. Biz de bu ortaklığı, sadece fikrî hakkımız ve patentimizle herhangi bir öz kaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi yok. Evet, Amerika’da da Avrupa’da da sosyal tesis var. Ama bizim ürün, evinize oda ekleyip evinizi büyütüyor. Evinizi büyütüp küçülttüğünüz bir model dünyada yok. Patenti bize ait. Evinizi istediğiniz şekilde 24 alternatife sokuyoruz. Büyük çoğunluğu yabancılara satılacak Nef Brooklyn’i de, ‘Foldhome’ adını verdiğimiz bu konsept ile markalayacağız. Oralarda genelde 100-150 konut yapıldığı için, endüstriyel tasarımcılarla çalışma kültürü oluşmamış. Projelere isim vermek kolay, ama arkasında ürün ve patent olmayınca sürdürülebilir olmuyor” diye konuştu.

Erden Timur, gelecek beş yılda da asıl odaklarının Türkiye olacağını, yeni projeler açıklayacaklarını kaydederek “Ülkemizde yaptığımız işler belli bir büyüme oranı ile devam edecek. Ancak yüzde 95 olan ülke içindeki operasyon ağırlığımız, yurt dışı operasyonlarının çoğalması ile zamanla yüzde 50’lere gerileyecek. Nef London Brentford, London Bracknell, Brooklyn, Flushing imzalanan projeler... Geliştirme sürecindeki projelerimiz ise Nef Washington, Chicago, Los Angeles, Miami, Berlin, Athens, Mumbai ve Bengaluru... Dünyada gayrimenkullerin toplam değeri, şu anda 220 trilyon dolar. Bu kadar büyük bir sektörde, neden bizden markalar çıkmasın” dedi.

107 KONUT 210 MİLYON DOLAR HASILAT

Yeni ortaklarıyla bir araya gelen Erden Timur “Nef Brooklyn” için arsayı 4 şirket birlikte aldıklarını söyledi. Ruhsatları alan ve inşaatı yapan Level One Holdings’in CEO’su Shlomi Avdoo “Nef ile sadece konut için değil, öğrenci yurdu, genç profesyonellere yönelik projelerde de iş birliği yapmayı düşünüyoruz” dedi. Realty Within Reach Inc. CEO’su Yosi Kohen de, Nef ile yapılacak ortaklığın, projeye değer katacağını söyledi. Nef Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit de, şunları anlattı: Stüdyodan 4+1’e kadar değişecek konutların fiyatı, 650 bin dolardan başlıyor, 4,5 milyon dolara kadar çıkıyor. 107 konutluk projede hasılat, 210 milyon dolar olarak hedeflendi. Yatırım tutarı ise 124 milyon dolar...